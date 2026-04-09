Прокуратурата в Търново разследва катастрофата със загинал в Прохода на Републиката

Окръжната прокуратура във Велико Търново разследва причините за тежка катастрофа със загинал човек в Прохода на Републиката, съобщиха от пресцентъра на обвинението.

Пътнотранспортното произшествие стана на 8 април, сряда, в района на село Мишеморков хан. Лек автомобил „Мицубиши“, движещ се в посока Гурково и лек автомобил „Ланд ровер“, движещ се в посока към Велико Търново се сблъскаха, в резултат на произшествието на място е загина 45-годишният шофьор на лек автомобил „Мицубиши“. Пострадаха още трима души – жена и дете, пътуващи в същия автомобил и водачът на другия автомобил.

На местопроизшествието бе извършен оглед и е изготвен фотоалбум. Произшествието стана в лентата на лекия автомобил „Мицубиши“. Преди мястото на удара, е установено петно от разлята мазна течност, като предстои да се установи нейният състав, дали това е относимо към настъпилото произшествие и кое е транспортното средство, което я е разляло. Очакват се резултатите от възложените оперативно-издирвателни мероприятия на МВР.

25-годишният шофьор на лекия автомобил „Ланд ровър“ е тестван с технически средства за алкохол и наркотични вещества - пробите са отрицателни.

По досъдебното производство са извършени разпити на свидетели. Предстои назначаване на съдебно медицинска експертиза, експертизи за установяване наличието на алкохол и наркотици на починалия водач, съдебна автотехническа експертиза, както и други действия по разследването за установяване на причините, довели до настъпилото произшествие. Разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Велико Търново.