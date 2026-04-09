ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Български и румънски полицаи ще следят за нарушения по русенските пътища

Български и румънски полицаи ще следят за нарушения по русенските пътищата СНИМКА: ОДМВР-Русе

Смесени екипи от български и румънски полицаи ще извършват контрол и ще подпомагат движението по пътищата в Русенско, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева. Тя каза, че инициативата е част от утвърденото във времето добро и традиционно сътрудничество между българските и румънските пътни служби, насочено към повишаване на безопасността на движението в пограничните райони. Мярката се въвежда във връзка с очакваното засилване на трафика около великденските празници, 1 май и 6 май, Гергьовден, съобщи БТА.  

"Очаква се интензивно движение на румънски автомобили към българските курорти, както и транзитен поток в посока Гърция и Турция. В същото време се предвижда и увеличен брой български граждани, пътуващи към Румъния", каза Малчева.

Основен акцент в контролната дейност ще бъдат шофьорите на превозни средства. При необходимост съвместните екипи ще съдействат и за регулиране на движението по основните пътни артерии в пограничните райони, включително на всички гранични контролно-пропускателни пунктове по българо-румънската граница. Целта е повишаване на пътната безопасност и ограничаване на предпоставките за инциденти.

Малчева каза още, че от днес румънски пътен полицай от град Гюргево вече се е включил в работата на екип от сектор "Пътна полиция" – Русе. В същото време служител от русенския сектор ще работи съвместно с румънските си колеги на територията на окръг Гюргево.

Български и румънски полицаи ще следят за нарушения по русенските пътищата СНИМКА: ОДМВР-Русе

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

