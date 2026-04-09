Арестуваха 13 души при акция срещу купения вот в Русе

Тринайсет души са арестувани за срок до 24 часа при състоялата се вчера специализирана полицейска операция, съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Операцията беше насочена към противодействие на престъпленията срещу изборното законодателство и гарантиране честността на предстоящия вот. Успоредно с това бяха предприети и действия за ограничаване на конвенционалната престъпност, както и засилен контрол върху участниците в движението с цел намаляване на нарушенията по пътищата, припомня БТА.

Двама от арестуваните са заподозрени в престъпления против избирателните права на гражданите.

„Благодарение на оперативните действия са образувани две нови досъдебни производства за нарушения на изборното законодателство, с което общият им брой за текущия период достига девет. Разследванията са за опити за въздействие върху избиратели чрез предоставяне на материални облаги с цел влияние върху упражняване на избирателното право във връзка с предстоящите парламентарни избори. Установени са и други случаи със съмнения за престъпления против политическите права на гражданите. Допълнително от служителите на Областната дирекция са регистрирани осем нови заявителски материала с първоначални данни за изборни нарушения. В хода на извършваните проверки и процесуално-следствени действия са открити записки, съдържащи имена на хора, парични суми, снимков материал. В някои от проверяваните обекти са установени тетрадки със списъци на хора и дължими суми, което също поражда съмнения за нерегламентирано въздействие върху избиратели. По всички случаи текат проверки", каза Даниела Малчева.

Останалите 11 души са арестувани за други нарушения – за притежание на наркотици, за незаконна дейност с културно-исторически ценности и други. Открити са и двама души, обявени за общодържавно издирване.

По време на операцията са проверени повече от 800 души. Инспекции са извършени на 89 адреса, включително заложни къщи, офиси за бързи кредити и валутни бюра, търговски обекти, фирми, частни имоти. Проверени са и 734 моторни превозни средства, а по Закона за движение по пътищата са наложени 91 акта и фиша.