Всички очакват от учителите да бъдат схвръхчовеци - едновременно да обучават, да възпитават, да бъдат резервни родители

„Изкуственият интелект вече оказва реално влияние върху образованието и начина, по който подготвяме децата за утрешния ден. Използването на AI и на дигитални инструменти е неразделна част от ежедневието ни, но това изисква от нас създаване на регулация за тяхното използване". Това заяви водачът на листата на ГЕРБ-СДС за област Добрич Деница Сачева по време на организирания от коалицията форум „AI и образованието". Тя обясни, че в управленската програма на ГЕРБ „България 2030" е заложено изработването на стратегия за въвеждане на изкуствен интелект в системата на образованието и повишаване на квалификацията на учителите за ефективното му използване в учебния процес.

В дискусията, която се проведе в Добрич, участваха евродепутатът Емил Радев, доц. д-р Красимира Димитрова – директор на Департаментът за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти (ДКПРПС) при Университет „Проф. д-р Асен Златаров"-Бургас, Евгени Петров – създател на платформата Self Learner и Гергана Димитрова – преподавател и кандидат за народен представител от коалиция ГЕРБ-СДС.

„Всички очакват от учителите да бъдат схвръхчовеци. Едновременно да обучават децата, да ги възпитават, да бъдат резервни родители. Това е възможно с подкрепата на изкуствения интелект, който може да им помогне да умножат и да подобрят качествата си. Ако трябва да говорим откровено за проблемите в образованието, един от най-големите е, че то трябва да бъде хем универсално, хем индивидуално. Тук изкуственият интелект може да помогне на учителите да адаптират преподаването точно по този начин", коментира Сачева.

„Приложението на AI ни изправя пред реални рискове – дезинформация, злоупотреба, изолация, но дава и много възможности за по-лесно администриране на процесите, по-малко заучаване, повече умения, за по-приобщаващо и индивидуализирано обучение", допълни Емил Радев.

Кандидатът за народен представител Гергана Димитрова обобщи, че въпреки напредъка на дигитализацията на обучението и внедряването на изкуствения интелект в учебния процес, остава непроменена ролята на учителя като незаменима фигура. Особено по отношение на изграждането и възпитаването на емпатия и емоционална интелигентност в учениците.

В практическата част доц. д-р Красимира Димитрова представи конкретни подходи за работа с ученици, а Евгени Петров демонстрира AI платформа с образователни ресурси и флашкарти, приложими в учебния процес. На дискусията присъстваха преподаватели, родители и експерти от образователната система от областта.