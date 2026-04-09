Елена Поптодорова: Целта на Израел е унищожаване на "Хизбула" до последна капка кръв

Елена Поптодорова

Неизбежна беше атаката на Израел срещу Ливан. Съдейки по политиката на Израел в годините назад, това е напълно обяснимо. Целта на Израел е унищожаване на "Хизбула" и на "Хамас". Израел следва своята линия. Целта никога не е била крита от Нетаняху. Очевидно Израел ще си преследва целта до последна сила и до последна капка кръв. Това коментира в предаването "Лице в лице" по bTV Елена Поптодорова, бивш посланик на България в САЩ и вицепрезидент на Атлантическия клуб.

Според нея за Доналд Тръмп важното е да се овладее ефектът на цените и Америка да излезе победител от цялото това начинание. "За момента най-важното е освобождаване на навигацията. Първата цел е да се осигури свободата на корабоплаване", каза Поптодорова.

Според нея срокът на примирието ще се удължи, но ще има и много спорадични престрелки. "Хамас" и "Хизбула" са проникнали в тъканта на държавите. Помним как "Хамас" осигурява всичко - здравеопазване, храна. Животът на хората зависи от "Хамас". Същото важи и за "Хизбула" - тя беше официалната власт в Ливан. Нямам силни надежди, че с военни удари ще бъдат унищожени било едните, било другите", каза още Елена Поптодорова. 

Тя обясни, че Тръмп мисли за стъпка САЩ да излезе от НАТО. Пречи му обаче законодателната уредба, а и много републиканци не биха го приели.  

