Емил Дечев: Кмет раздава социални помощи в плик с предизборни брошури

Хора, заемащи публични длъжности, се опитват да въздействат по неправомерен начин върху изборния процес. Това каза на брифинг в Русе служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

Той даде и конкретни примери с кмет на населено място в Северозападна България и заместник-кмет на граничен град.

„Имаме случай в Северозападна България, където кмет на населено място раздава социални помощи, предоставени от фондация, като в съответния плик са поставяни и предизборни брошури на политическа партия, участваща в изборния процес сега. По този случай е образувано досъдебно производство. Има и друг случай, при който заместник-кмет на граничен град предлага на лице да се включи в купуването на гласове, като му предлага определен размер на сума, която да бъде давана на всяко лице, съгласно да продаде гласа си, и в същото време му дава оферта, каква сума да запази за себе си", отбеляза още Емил Дечев, цитиран от БТА.

Той добави, че МВР ще бъде безкомпромисно – без значение кои са извършителите на престъпления и каква длъжност заемат.

„Пред закона всички са равни. Законът не прави разлика дали някой е кмет или обикновен гражданин", каза още служебният министър на вътрешните работи.

Той отбеляза, че е в Русе заедно със заместник-министър Калоян Милтенов и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев като част от обиколката и срещите с ръководния състав на всички областни дирекции на МВР в страната.

„За нас тези срещи са изключително важни, защото разговорът на живо е много по-ценен от посланията, които предаваме през телевизионни и радио интервюта, както и чрез други канали. Това, което забелязваме, е повишено доверие на обществото към ръководството на МВР. Това ясно се вижда от статистиката за подадените сигнали за извършени престъпления против политическите права на гражданите от чл. 167 до чл. 169г от Наказателния кодекс", каза още министър Дечев.

Той отчете, че сигналите са няколкостотин процента повече в сравнение с тези, подадени през октомври 2024 година, което от своя страна води до повече досъдебни производства, повече задържани и повече предупредителни протоколи.