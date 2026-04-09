Образувани са нови 7 досъдебни производства за купуване на гласове в Монтанско

Специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления против политическите права на гражданите проведена днес на територията на област Монтана. В акцията са участвали екипи на 4-те Районни управления, ОДМВР-Монтана, Зонално жандармерийско управление-Монтана и Териториална дирекция на НАП-Монтана.

Извършени са проверки на 17 адреса в цялата област – частни домове, хранителни магазини, заложни къщи, дружества за бързи кредити; както и на 240 МПС, 299 лица и 19 лица от криминалния контингент. Иззети са тефтери и списъци с имена на хора и суми срещу тях; 197 лични карти и 6 паспорта, всичките на починали лица; разрешение за пребиваване на чужденец. В ареста на РУ Лом и РУ Монтана са задържани 3 лица – за купуване на гласове, за управление на МПС след употреба на наркотични вещества и притежание на незаконно оръжие.

В хода на операцията са разкрити 19 престъпления. Образувани са 10 досъдебни производства, от които 7 за купуване на гласове, 2 за незаконно притежаване на оръжие и 1 – за управление на МПС след употреба на наркотични вещества. Регистрирани са 9 преписки, от които 1 – за купуване на гласове, 4 – за незаконно добити дърва за огрев и 3 – за неправомерното присъединяване към водопроводната мрежа и 1 – за незаконно притежание на боеприпаси. Установено е обявено за общодържавно издирване МПС.