Кандев: Общо 1468 сигнала за изборни нарушения са получени досега в МВР

Общо 1468 сигнала са получени до днес в МВР за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите. Това каза на брифинг в Русе изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев, в присъствието на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев и заместник-министъра Калоян Милтенов.

Той направи и сравнение, че 10 дни преди парламентарните избори през 2024 година сигналите са били 265.

От всички получени сигнали 1257 са свързани с купуване на гласове в полза на партии или коалиции, 64 - за неправомерна агитация, 19 - за корпоративен вот, 9 - за унищожаване на имущество и 119 — за други нарушения, свързани с изборния процес.

"Сега са образувани 409 досъдебни производства спрямо 70 през 2024 година. Задържаните са 250 спрямо 42 за изборите през 2024 година", каза още главен комисар Кандев.

Той информира, че предупредителните протоколи, издадени само на хора, за които МВР има данни, че ще извършат престъпление или нарушение на обществения ред във връзка с предстоящите избори, са 3713 при 911 за изборите през 2024 година. Главният комисар каза, че тези данни показват средно между 310 и 490 процента увеличение.

Той даде информация и за два случая.

"Малко преди 11:00 часа вчера на тел. 112 е получен сигнал, че двама души в момента теглят крупна сума от банка в Пловдив. С парите щели да купуват гласове. Сигналът незабавно е докладван в Районната прокуратура в Пловдив и успоредно с това колеги от областната дирекция на МВР в Пловдив създават организация и заградителни мероприятия, при които са установени двама души", каза Кандев, цитиран от БТА.

У тях е открита сумата от 88 720 евро. И двамата са криминално проявени и осъждани за пране на пари в миналото, като са отказали да дават обяснения. Районната прокуратура в Пловдив е образувала досъдебно производство.

Георги Кандев каза още, че късно снощи е получен сигнал в Районното управление в град Ябланица, област Ловеч, че в село Брестница трима души са получили пари, които да раздават за изборите. "Създадена е незабавно организация за проверка на сигнала и рано тази сутрин колеги от областната дирекция на МВР в Ловеч и от Районното управление в Ябланица проникват на три адреса, където намират над 40 000 евро", каза Кандев.

По случая има и задържан.

"Това говори, че хората подават сигнали. Искам да призова обществото да подава сигнали. Всеки сигнал, който бъде подаден, ще бъде отразен и ще бъде отработен", каза главен комисар Кандев.

Той заяви още, че МВР няма да работи на облекчен режим по празниците. "Ние сме създали организация във всяко районно управление и във всеки полицейски участък да има необходимия брой служители. Искам да кажа на всички свои колеги в страната: "Колеги, не се прибирайте. Излизайте", заяви още главен комисар Кандев.