Администрацията на област София: Изпълнили сме всички указания на ЦИК при обученията на СИК

Областна администрация на област София е изпълнила всички указания на ЦИК при обученията на СИК в столицата. Това съобщиха оттам в прессъобщение, изпратено до медиите.

По-рано днес говорителят на ЦИК Росица Матева съобщи на брифинг, че са получили няколко притеснителни сигнала за София - не са били изпълнени указания на ЦИК методическите указания за гласуването да бъдат отпечатани и предадени по 3 комплекта за всяка СИК. И посочи, че от Комисията ще се свържат с областния управител на София и електронния министър Георги Шарков, за да се направи проверка дали са разпечатани както трябва методическите указания.

Ето какво още съобщават от Областна администрация на област София:

Във връзка със становище на Централната избирателна комисия, че указанията й не са изпълнени при обученията на секционните избирателни комисии (СИК) в София, Областна администрация на област София съобщава, че е изпълнила всички указания и се е съобразила с всички разяснения на ЦИК във връзка с Методическите указания. Работата е свършена в изискуемия изключително кратък срок за такъв обем материали за три от най-големите избирателни райони в страната, като са създадени условия за максимална практичност при работа.

Областната администрация изразява мнение, че ЦИК, давайки указания всяка от четирите части на Методическите указания да включва един и същ текст, в размер на 2 стр. във формат А4 – „Общи положения", създава объркване сред членовете на СИК и сред служителите на районните администрации на Столична община, като те при първоначален преглед на комплекта от четирите части се подвеждат, че са получили единствено първа част.

Всяка от четирите части е изготвена във формата, указан от ИЦК, като е осигурена максимална практическа пригодност за работа.

Пакетирани са по съответно разпределение за всяка районна администрация в Столична община. Договорът с Изпълнителя е сключен на 03.04.2026 г., петък, а Методическите указания са доставени на Столична община и предадени на районните администрации на 08.04.2026 г., сряда – 4 дни след възлагането им, вкл. събота и неделя, въпреки че срокът по договор е 14.04.2026 г.

Това считаме, че удовлетворява молбата на ЦИК за предприемане на „необходимите действия за своевременното отпечатване, комплектоване и предаване на Методическите указания в срок, преди началото на обученията на СИК от РИК".

Какво съдържат указанията и разясненията на ЦИК

С Решение № 4623-НС от 23.03.2026 г. на ЦИК са приети Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в страната в изборите за народни представители на 19 април 2026 г.

ЦИК възлага отпечатването на Методическите указания във формат А4 със съответните изисквания за оформление, комплектоване, тираж и предаване, както следва:

1. За СИК в избирателните секции, в които се гласува само с хартиени бюлетини, да се отпечатат поотделно:

Първа част – „Предизборен ден", ведно с Общи положения и приложенията към Методическите указания за СИК, в които се гласува само с хартиени бюлетини;

Втора част – „Изборен ден", ведно с Общи положения и приложенията към Методическите указания за СИК, в които се гласува само с хартиени бюлетини;

Трета част – „Действия след закриване на изборния ден", ведно с Общи положения и приложенията към Методическите указания за СИК, в които се гласува само с хартиени бюлетини;

Четвърта част – „Предаване на книжата и материалите от трима членове на СИК, на РИК и на общинската администрация", ведно с Общи положения и приложенията към Методическите указания за СИК, в които се гласува само с хартиени бюлетини;

2. За СИК в избирателните секции, в които се гласува с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване (СУМГ), да се отпечатат поотделно:

Първа част – „Предизборен ден", ведно с Общи положения и приложенията към Методическите указания за СИК, в които се гласува с хартиени бюлетини и със СУМГ;

Втора част – „Изборен ден", ведно с Общи положения и приложенията към Методическите указания за СИК, в които се гласува с хартиени бюлетини и със СУМГ;

Трета част – „Действия след закриване на изборния ден", ведно с Общи положения и приложенията към Методическите указания за СИК, в които се гласува с хартиени бюлетини и със СУМГ;

Четвърта част – „Предаване на книжата и материалите от трима членове на СИК, на РИК и на общинската администрация", ведно с Общи положения и приложенията към Методическите указания за СИК, в които се гласува с хартиени бюлетини и със СУМГ;

3. Да се отпечатат не по-малко от 3 (три) комплекта във формат А4 на всички части на Методическите указания за всяка СИК, съобразно вида на гласуване в съответната секция, като се извърши по начин, който да осигурява максимална практическа пригодност за работа;

4. Отпечатаните поотделно части на Методическите указания да бъдат пакетирани в комплекти, съдържащи всички части, съобразно вида на гласуване в съответната секция.

Какви действия предприема Областна администрация на област София

След полученото писмо от главния секретар на МС с препратени горните указания и разяснения на ЦИК, Областна администрация на област София незабавно предприема действия по изпълнението им и възлагане на отпечатването на Методическите указания. Поради огромните количества книжа за отпечатване (на територията на област София се намират три от най-големите избирателни района – 23-ти, 24-ти и 25-и) се подготвя и се обявява процедура по Закона за обществените поръчки - чрез публично състезание по чл. 20, ал. 2, т. 2, за отпечатване, разпределение и доставка на книжа/материали за тези райони.

В техническата спецификация към Изпълнителя са посочени необходимите количества Методически указания и други книжа/материали за трите РИК, като те са подадени в Областна администрация на област София по заявка на Столична община. Съобразно заявката е възложено отпечатването на 5310 бр. Методически указания за СИК, в които се гласува с хартиени бюлетини и със СУМГ и 222 бр. Методически указания за СИК, в които се гласува само с хартиени бюлетини. На територията на Столична община, съгласно заповед на кмета на общината, са обявени 1 590 бр. секции, в които се гласува с хартиени бюлетини и със СУМГ, и 70 бр. секции, в които се гласува само с хартиени бюлетини, което означава, че за всяка СИК са предвидени по най-малко 3 броя Методически указания, съобразно т. 3 от писмото с указания на ЦИК.