6 пъти по-малко българи успяват да се пенсионират с първа или втора категория труд

Всяка втора отпусната пенсия е по специалните условия - липсват стаж или години

Все по-малко българи успяват да се пенсионират с първа или втора категория труд. А през миналата година спадът е огромен - едва 530 души.

“В сравнение с 2024 г. намалението е с 2566 души, или 82,9% по-малко спрямо 2024 г.”, отбелязват експертите от Националния осигурителен институт (НОИ) в новия си бюлетин.

В първа категория влизат хората, които са били специалисти и шефове, работещи под земята в рудници, хидротехнически обекти, в тунелното и подземното минно строителство. В нея са и минни спасители, водолази и работещи в кесони.

В най-тежката категория са и пилоти, щурмани, радисти,

бордни инженери, парашутисти, стюарди. Тук са и част от работниците в АЕЦ и в металургията. В първа категория влизат още екипажи на кораби, специализирани за превоз на химически вещества, нефтопродукти и въглища, както и работещи в машинното отделение на плавателни съдове от морския флот (без тези в крайбрежния).

Във втора категория влизат шофьори на автобуси и тролейбуси и ватмани, машинисти и помощник локомотивни машинисти, циркови артисти, оркестранти на духови инструменти, работещи с опасни химикали, лакове, бои и каучукови смеси и други.

Новите пенсионери през миналата година са били 109 418, като с лична пенсия са 97 958.

През 2025-а 26 456, или 52,2% от всички новоотпуснати пенсии, са за осигурителен стаж и възраст. “Спрямо 2024 г. се отчита увеличение с 1128 лица, или с 4,5%, което показва (макар и крехка) тенденция към по-често излизане в пенсия при изпълнени пълните условия за пенсиониране”, пишат експертите от НОИ. Това обаче означава, че почти всяка втора пенсия у нас продължава да бъде по специални условия.

13 073 са българите, които са се пенсионирали с недостатъчно стаж. Техният брой е намалял с 231 спрямо предходната година. Средният им осигурителен стаж е 21,8 години. “Това показва значително по-ниска трудова активност в сравнение с изискванията за пълно пенсиониране.

Както “24 часа” писа, все повече са хората, които избират ранна, но намалена пенсия. През миналата година такива пенсии са отпуснати на 8725 души, което е 17,2% от пенсионерите с новоотпуснати пенсии за осигурителен стаж и възраст. Средно не са достигали около 11 месеца до навършване на нужната възраст.

Новите пенсионери от сектор “Отбрана и сигурност” са 1915.

Отпуснатите пенсии на балерини, балетисти и танцьори са едва 11

Освен тези за осигурителен стаж и възраст значителен дял заемат и пенсиите за инвалидност. През 2025 г. такива са получили 41 031 души, което е 41,9% от всички новоотпуснати лични първи пенсии. В сравнение с 2024 г. техният брой се е увеличил с 1327-ма.

6164 души пък са получили пенсии, несвързани с трудовата дейност.