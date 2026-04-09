Младежи запалиха селскостопанска постройка в село до Пловдив, искали да си правят селфита (Снимки)

Мая Вакрилова

Сградата е била използвана в миналото за складиране на техника, като вътре е имало и гуми

Гъстият черен дим се виждал от километри 

Младежи от пловдивското село Оризари са заподозрени в умишлен палеж на селскостопанска постройка на входа на населеното място, научи "24 часа". 

Сигналът за инцидента е получен днес следобед, а два екипа огнеборци от Стамболийски и един от Пловдив са гасили пламъците. Огънят е обхванал около 100 кв. м, а освен постройката е горяло и голямо количество сено.

Сградата е била използвана в миналото за складиране на техника, като вътре е имало и гуми, което вероятно е допринесло за гъстия черен дим, забелязван от километри.

Според очевидци малко преди избухването на пожара в изоставената постройка са били забелязани младежи. Те често влизали вътре, а този път вероятно са си правили ефектни селфита. Не се изключва именно тяхна небрежност да е довела до възникването на огъня.

В Пожарната по същото време е получен още един сигнал за инцидент в Пловдив. По първоначална информация пламъци са избухнали в апартамент на бул. "Васил Априлов", а съседи са подали сигнала. В дома имало мъж, който най-вероятно е заспал, а пожарът тръгнал от кухнята и бързо се разраснал. Огнеборците го извели и към момента той е настанен в Клиниката по изгаряния.

