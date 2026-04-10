Лидери, как ще живеем след 19 април? Питаме ги за здраве, цени, пътища, данъци, правосъдие

Читателите подредиха какво първо искат да узнаят от водачите на бъдещите парламентарни сили, за да направят своя информиран избор

В специалния проект на "24 часа" очаквайте интервюта с 5-има от тях за финала на кампанията

Как ще живеем след 19 април 2026 г. - какво искате да знаете от лидерите на политическите сили, как ще се справят те с кризите по света и у нас? Тъй като прекият лидерски дебат и в тази кампания липсва, поканихме водачите на формациите с шанс да формират новата власт в специалния проект на “24 часа” - “Питай лидера”.

Помолихме читателите да посочат отговорите на кои въпроси са най-важни за тях, като в анкетата бяха включени 26.

Задаваме ги на петимата лидери, които се отзоваха - Бойко Борисов на ГЕРБ, Асен Василев на “Продължаваме промяната” и Божидар Божанов за “Демократична България”, Костадин Костадинов на “Възраждане” и Крум Зарков на БСП. От ДПС отклониха поканата с аргумента, че лидерът Делян Пеевски не е планирал никакви интервюта в медиите.

Не получихме отговор или каквато и да е обратна връзка единствено на отправената към Румен Радев покана -

към него лично и към “Прогресивна България”.

Медийна платформа "24 часа" ще излъчи видеоинтервюта на сайта "24chasa" и във всички социални канали в последните дни от предизборната кампания, ще бъдат публикувани и в хартиеното издание на всекидневника. Бойко Борисов Асен Василев Божидар Божанов

Ето как читателите подредиха въпросите в проекта “Питай лидера за живота ни след 19 април” към 23 ч на 7 април:

1. Здравеопазване: Как държавните милиарди да се разпределят по-прозрачно? Как българинът да не е европеецът, който доплаща най-много от джоба си за здраве? (Посочен от 8,68% от гласувалите)

2. Цените и контролът при храни, горива, електричество, газ, вода, услуги: С какви мерки ще ги овладеете? (8,68%)

3. Пътищата: Какво не стига, за да нямаме свързаност в ХХI век и хора да загиват заради лошото качество на пътната мрежа? Довършване на магистрали и пътни проекти или ревизия и нови механизми за възлагане на поръчки? (6,23%)

4. Правосъдие: Как ще убедите българите, че тя ще е справедлива за всеки човек - пострадали при катастрофи, измами, насилие? (5,54%)

5. Доходите: Какъв е минимумът, с който едно семейство трябва да живее, и какъв е реалният път, по който може да бъде достигнат? (5,27%)

6. Пенсиите: Каква пенсионна реформа можем да си позволим като най-застаряваща европейска нация - възраст, размер на осигурителни вноски? (5,14%)

7. Какъв е справедливият модел за данъчна политика - мислите ли за промяна на плоския данък, какъв е ефективният подход да спрат заплатите в “плик” в цели сектори на икономиката? (5%) Костадин Костадинов Крум Зарков

8. Как ще следите и гарантирате, че вашата политическа сила ще работи по антикорупционен модел и ще разпределя справедливо държавния ресурс в обществените поръчки? (4,97%)

9. Образованието: На какво и как да учим децата? Какви промени ще ги подготвят за живота? (4,97%)

10. Как да преодолеем омразата между българите - вие как бихте ги мотивирали да започнат да се чуват, дори когато не са съгласни един с друг? (4,74%)

Сред останалите важни за живота ни теми най-висок процент събира въпросът “Как ще се постигне конституционно мнозинство, за да се излъчи новият ВСС, който да избере главен прокурор? Нужен ли е нов опит за промяна на конституцията?” Да бъде зададен, са поискали 4,64% от гласувалите.

Почти толкова настояват да знаят ще растат ли заплатите на чиновниците и как бизнесът ще бъде мотивиран да инвестира в своите работници.

“На какви партньорства сте готови,

за да се излъчи редовно управление от 52-ото НС? Посочете една причина да изберете нови избори пред компромис за участие/подкрепа на коалиционно управление” - това е въпросът, от който политиците обикновено бягат. Оказва се, че скромен брой избиратели искат да им го зададат - 3,91%.

А 3,15 на сто се вълнуват може ли да се върне наборната военна служба у нас. Приблизително същия вот събират как да се позиционира България по конфликта в Близкия Изток и как ще работим с Русия и Украйна след края на войната.

Едва 1,23% от читателите са любопитни какво за политическите лидери е щастието.