Трагедията “Петрохан” в остра фаза: заради “оракула на неблагодарни политици” избухна епичен конфликт между (бивши) приятели

Не е ясно какво се случва с разследването, но и шестимата мъртви не могат да помирят Владо Йончев, главния редактор на "Офнюз", и бившия концесионер на "Корал" Атанас Русев заради когото тръгна делото срещу Лена Бориславова

Всичко започна от "Биволъ", където се говори за хипнози, наркотици и сеанси и е описана йерархията под лама Иво

Два месеца след трагедията “Петрохан” - Околчица”, при която четирима мъже сложиха край на живота си, а един младеж и едно дете бяха застреляни от този, когото са смятали за учител, историята навлезе в нов етап.

Поредните разкрития около Ивайло Калушев и сподвижниците му не идват от разследващите, а от хора, които са били в приятелския кръг на лама Иво. Но животът ги е разделил - днес те се подозират един друг и се обвиняват през медиите, хвърляйки светлина върху сложните многопластови отношения в затворената общност, обитавала хижата.

В центъра на поредния епизод са природозащитникът Атанас Русев, който е бил приятел, а после е влязъл в конфликт с Калушев, и Владимир Йончев, главен редактор на “Офнюз”, близък приятел и на двамата през годините.

Атанас Русев с тениска на “Биволъ" в Мексико СНИМКА: СТРАНИЦАТА НА ИВО КАЛУШЕВ ВЪВ ФЕЙСБУК

От друга страна, на 1 април сайтът “Биволъ” пусна обстоен материал, озаглавен “Мистерията “Петрохан”: Тайният оракул на политици: сеанси, записи и изповеди”.

В публикацията се твърди, че тя се “основава на свидетелства на родители на деца, възрастни, познавали Калушев, когато са били деца, както и оцелели от структурата или близки до нея, пожелали анонимност”.

В разследването се обяснява за сеансите, медитациите и хипнозите, практикувани в общността на Калушев, наркотиците, халюциногенните гъби. Описана е и йерархията - най-отгоре седял лама Иво, учителят, божественото същество, истинският бог, след това били “децата му”, които той представял като тулку, или преродени лами (15-годишният Александър Макулев например е бил такъв), следвали ги Деян Илиев (дясната му оперативна ръка), в по-ново време 22-годишният Николай Златков и Невена Стаева (лявата му ръка, водеща сеанси и действаща домакинството).

Далеч надолу била кастата на слугите или робите - Пламен Статев, Петър (непознат за широката публика), Ивайло Иванов-Ивей, Дечо Василев и т.н.

Към публикацията има и три звукови файла, на които се чува женски глас, който въвежда, а после извежда човек от хипноза. Според авторите гласът е на Невена Стаева, единствената жена в мъжката общност около Калушев, живяла с него и Диян Илиев в къщата в дупнишкото село Краево, после заминала с тях за Мексико.

Публикацията завършва с предупреждение, че

предстои втора част, посветена на “Неблагодарните”: политици и благодетели, ползвали “оракула” Калушев

Задкулисната мрежа от офицери и агенти на ДС, масони, лобита (схема)”.

Въпросното продължение още не е публикувано. Не е изключено да се случи и в навечерието на изборите.

Шест дни след “Биволъ” дойде отговорът от сайта “Офнюз”, чийто главен редактор Владимир Йончев разкри още докато ламата, Ники Златков и Алекс Макулев бяха издирвани, че познава от над двайсетина години Ивайло Калушев.

Владимир Йончев познава и Ивайло Калушев, и Атанас Русев. СНИМКА: ЛИЧЕН ПРОФИЛ ВЪВ ФЕЙСБУК

Според журналиста човекът, разказал всичко на “Биволъ”, е природозащитникът Атанас Русев. Публикувани са и снимки, на които Русев е с фланелка с името на сайта “Биволъ”.

иволВладимир Йончев не е първият, който говори за екоактивиста. Името на Русев беше споменато и от София Андреева, майката на Валери Андреев, младия мъж, който през 2022 г. подава сигнала в ГДБОП срещу Калушев. В него той

описва сексуалното посегателство от Калушев

върху него по време на пътуването им до Мексико, а и когато се заселват там. Валери се връща в България през 2017 г.

След неговия сигнал обаче от полицията не последвало нищо. А майката, която публично обвини сина си за смъртта на шестимата, твърди, че именно Русев го е завел в ГДБОП.

“Синът ми и този тука, другият, ходят и заговорничат”, обяви през февруари София Андреева.

Кой е Атанас Русев? Природозащитник, който през 2008 г. взима на концесия плаж “Корал” и се превръща в острие на борбата с незаконното застрояване на българските плажове. Много популярен е в средите на зелените формации. Оттегля се от бизнеса си през 2013 г., но продължава да е в сдружението “Да запазим “Корал”, чийто председател на управителния съвет е. През 2023 г. по негов сигнал започва разследването срещу Лена Бориславова за документното престъпление във връзка с излизането на Кирил Петков от сдружението. През ноември миналата година тя беше оправдана от Софийския районен съд.

Оказва се обаче, че Калушев и Русев са се познавали от началото на 90-те години на миналия век - като през годините отношенията им са били на приливи и отливи.

Ивайло Калушев и Александър Макулев помагат при гасене на пожар миналото лято. СНИМКА: ФЕЙСБУК ПРОФИЛ НА БТС: БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ

В пост във фейсбук от 2017 г. Русев твърдял, че Калушев му бил курсист преди 25 г.

В някакъв момент двамата се скарали, но после отново се помирили. След сдобряването Русев бил три пъти в Мексико, където до 2019 г. Калушев е с част от своите сподвижници - Деян Илиев, Ники Златков, Ивей, Пламен Статев. Както вече стана известно, до голяма степен престоят им там бил финансиран от София Андреева, дала на Калушев над 1 млн. лева.

Едното от посещенията на Русев е през 2014 г., последното е през април 2016 г. Според “Офнюз” той прекарал там, без да плаща, както и безплатно изкарал доста скъпия водолазен курс при Калушев.

Отношенията им отново се влошили през април 2016 г. - при третото пребиваване на Атанас Русев в Мексико.

Според близките на Калушев двамата се скарали, след като

Русев бил хванат да източва картите на пещерите от компютъра на ламата и бил изгонен от Мексико.

Част от бележките, открити в помещенията в "Петрохан", обитавани от Иво Калушев

“От тоя момент старият приятел Калушев се превръща в черен магьосник и педофил”, твърди Владимир Йончев.

Във фейсбук той обяснява още, че през годините Атанас Русев му бил по-близък от Калушев. Журналистът бил в течение на скарването между тях в най-малките подробности, но се опитвал да не се намесва.

“Никой не може да отрече заслугите на Наско за пещерите, хората, които е обучавал, за спасителните акции, за екокаузите му. Като цяло при всичките си плюсове и минуси той е забележителен човек”, обяснява Владимир Йончев.

Според него обаче пуснал запис от собствения си сеанс и се правил, че не е бил там, “само за да опетни името на мъртвия си приятел”.

Скандалът между Русев и Калушев станал известен на цялата пещерна общност

веднага след завръщането на ламата от Мексико. Тогава той заедно с Яни Макулев, бащата на 15-годишния Александър, се гмурка в сифона на пещерата Попов извор при с. Боснек.

На това Русев отговорил с гневен пост, че Калушев е забравил пещерната етика и е отишъл, без да му се обади, в район, който той изследвал от 30 г. Упреква и Яни Макулев.

На 12 февруари т. г. - само четири дни след откриването на телата в кемпера на Калушев, Атанас Русев отново реагира с гневен пост в пещерна фейсбук група, където споделя разказа на Валери Андреев пред “Бърд”.

“Защото се изприказва какво ли не, помия след помия, дори и моето име беше намесено, разбираемо и много елементарно, от политически кръгове, близки до Клоаката на Петрохан, която се описва тук. Това не е просто клоака, а пълна грозна картина на мястото, което обитаваме и което няма нищо общо с държавата. Политици, служби, секти, деца, журналисти, медии и цели телевизии, майки..., дирижирани като долен оркестър с единствената цел истината да не излезе наяве. Скандално е, че политици са се ползвали от услугите на ламата”, пише Русев в социалните мрежи.

Самият той до момента публично не е коментирал отношенията си с Калушев.

Александър Макулев, Николай Златков и Ивайло Иванов (от ляво на дясно) през 2020 година. Снимката публикува майката на Николай - Ралица Асенова в своя фейсбук.

На този фон разследването за шестте трупа още не е приключило. Очаква се повече светлина върху страстта на Калушев по хипнозите, магиите и извънземните да хвърли сложната петорна психологическа, психиатрична, теологична и сексологична експертиза, която се изготвя. Но поради нейната сложност не се очаква да е скоро. А колко още епизода от паралелни и неофициални “разследвания” предстоят, трудно може да се предположи. Очевидно в тази уж затворена група има доста хора, които имат какво да добавят към тази смразяваща трагедия, която българите още дълго ще преживяват.