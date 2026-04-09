ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кейти Прайс няма да се върне в Дубай, за да се вид...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22639124 www.24chasa.bg

България помогнала за евакуацията на US граждани и дипломати от Близкия изток. Рубио благодари на Гюров

5240
Андрей Гюров и Марко Рубио КОЛАЖ: 24 часа

Министър-председателят Андрей Гюров разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който благодари на България за подкрепата ѝ при евакуацията на американски граждани и дипломати от Близкия изток. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Марко Рубио изрази признателност за увеличените инвестиции на България в отбраната, включително закупуването на американско оборудване. Отчетена беше и подкрепата за Вертикалния коридор, който създава възможности за износ на втечнен природен газ от САЩ и ще осигури алтернативен източник на газ за Европа.

Българският премиер запозна американския държавен секретар с важността на безпрепятственото продължаване на работата на „Лукойл Нефтохим Бургас" при стриктно спазване на действащия санкционен режим, за да се гарантира стабилността на енергийния пазар.

В областта на ядрената енергетика двамата поставиха фокус върху необходимостта от осигуряване на доставки на ядрено гориво от алтернативни източници.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

