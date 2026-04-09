По време на предизборна кампания всеки обещава какво ще направи. Най-хубаво е обаче тогава да се срещаш с хора, за които вече си свършил нещо и си изпълнил обещание. Това пише в своя фейсбук публикация депутатът от ГЕРБ-СДС Георги Георгиев.

"Посетих възрастните хора от дома „Св. Василий Велики" в град Пловдив. Срещата беше изключително зареждаща – разговарях отново с моя съименник Георги и с останалите дами и господа, които познавам от миналата година, когато започнахме ремонта. В момента жителите на дома са временно настанени на друго място, докато тече цялостната реконструкция на тяхната сграда и с нетърпение очакват да се върнат това лято в напълно обновения си дом.

Средствата за обновяването са осигурени изцяло безвъзмездното по Плана за възстановяване и устойчивост, благодарение на реформите, изработени от нашето правителство и приети от Народното събрание, с решаващата роля на екипа на ГЕРБ-СДС.

Проектът се изпълнява от Община Пловдив под ръководството на кмета Костадин Димитров. Европейско финансиране в размер на близо 8 милиона евро за цялостна реконструкция на сградата ще осигури модерна, достъпна и близка до семейната среда грижа за над 200 възрастни хора.

Проектът е част от националната програма за обновяване на 81 домове за възрастни хора в цялата страна, в които живеят над 5600 души. Това е ясен пример защо Планът за възстановяване е важен - защото чрез него се реализират конкретни проекти с реален ефект върху живота на хората.

Така изглежда реалната политика, която решава проблемите на хората.