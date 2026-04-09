Катафалка се вряза в кола край Русе, трима са пострадали (Видео, снимки)

1720
СНИМКА: Русе Медиа

Катафалка, превозваща покойник от Германия, се вряза в БМВ на изхода на Русе на кръстовището на „Джъмбо". Погребалният автомобил е пътувал в посока Разград, за да закара тялото на близките му. На мокрия път катафалката се е ударила в лявата част на БМВ-то, което е отхвръкнало на островчето на кръстовището, съобщава "Русе Медиа"

На място са изпратени три линейки, полиция и пожарна. В катафалката са пътували трима души, които са се редували при шофирането от Германия до България. Пострадали са двама от тях, както и водачът на БМВ-то.

