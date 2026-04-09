Започна планирана ротация на американски военнослужещи на полигон „Ново село“

Американски войник тренира на полигон "Ново село". Снимка Архив

Общо 625 военнослужещи ще пристигнат на летище Варна

В периода от 8 до 12 април 2026 г. ще се проведе планирана ротация на личен състав от контингента на САЩ, изпълняващ задачи в рамките на инициативата по гарантиране на сигурността „Atlantic Resolve". Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. 

„Atlantic Resolve" е инициатива на Сухопътните войски на САЩ в Европа и Африка, която има за цел усилване на възпирането, повишаване готовността на Алианса и подобряване на взаимодействието между силите на САЩ и съюзниците в Източна Европа.

В инициативата са включени американски формирования, които на ротационен принцип участват в двустранни, съвместни или многонационални учения в Балтийските страни, Полша, Румъния и България.

Общо 625 военнослужещи ще пристигнат на летище Варна, откъдето ще бъдат транспортирани до съвместното българо-американско съоръжение на Учебен полигон „Ново село".

Придвижването на личния състав и придружаващото го оборудване от летище Варна до полигона „Ново село" ще се осъществява по републиканската пътна мрежа. По време на транспортирането е възможно преминаването на колони с военна техника, ескортирани от екипи на „Военна полиция".

Министерството на отбраната призовава гражданите и шофьорите да проявят разбиране и да спазват указанията на органите на реда при среща с военните колони, с цел осигуряване на безопасността на движението.

