ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22640196 www.24chasa.bg

Патриарх Даниил на Разпети петък: Да не съдим Бога, а да търсим спасението си

1648
кадър; Нова тв

На Разпети петък българският патриарх Даниил отправи силно духовно послание от столичния храм „Света Неделя". В словото си той обърна внимание на смисъла на страданието и човешката склонност да съди, вместо да търси вяра и покаяние.

"В този ден човечеството символично произнася съд над Бога, осъждайки на смърт праведния съдия", каза патриархът. Той припомни евангелските събития, при които Синедрионът и римската власт издават присъда срещу Христос, обвинявайки го в богохулство заради това, че се е нарекъл равен на Бога.

По думите му още в Стария завет ясно е възвестено, че Месията е едновременно Бог и човек - потомък на цар Давид, но и „Бог крепък" с вечен произход. Именно това божествено и човешко естество на Христос стои в основата на спасението, което Той носи на света. „Да не бъдем като Юда - заради земни помисли да предадем Христос", призова патриарх Даниил. Той насърчи вярващите да оставят суетните грижи и да се вгледат в онова, което води към духовно спасение и истинска вярвам, съобщава Нова тв.

"Разпети петък е време за смирение, размисъл и връщане към същността на християнската вяра - жертвата и любовта, чрез които идва надеждата за спасение", каза още българския патриарх.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

