Петима души са пострадали при пожари през изминалото денонощие, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” на МВР.

При пожар в Раковски мъж на 41 години е получил леки изгаряния по ръцете.

При произшествие в София са пострадали мъж на 85 г., жена на 39 г. и момче на три години. Те са вдишали газ, дим или токсични пари. Пострадалите са без опасност за живота, пише БТА.

Мъж на 68 г. е получил изгаряне при пожар в Пловдив.

Пожарните екипи са реагирали на 96 сигнала за произшествия в страната.

Потушени са общо 69 пожара. С материални щети са възникнали 20 пожара, от които 10 в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 49 пожара.

Извършени са 49 спасителни дейности и помощни операции. От тях пет са били при катастрофи, а 20 за оказване на техническа помощ.

От пожарната са получили две лъжливи повиквания за изминалото денонощие.