5 досъдебни производства за нарушаване на изборните права са образувани в Добричко

Специализирана полицейска операция, насочена към противодействие на нарушенията на изборното законодателство и предотвратяване на престъпления срещу политическите права на гражданите, е проведена на територията на Областната дирекция на МВР /ОДМВР/ – Добрич, по разпореждане на главния секретар на МВР, съобщават от дирекцията..

В условията на неотложност са образувани 5 досъдебни производства за престъпления по чл. 167 от Наказателния кодекс - който чрез насилие, измама, заплашване или по друг незаконен начин пречи на някого да осъществи избирателното си право или да бъде избран или да гласува на референдум или да участва в подписка за произвеждане на референдум, се наказва с лишаване от свобода от една до три години и с глоба от хиляда до десет хиляди лв. Установени са и извършителите по четири преписки за престъпления по чл. 194 от НК – за извършени кражби..В рамките на акцията са образувани 4 досъдебни производства за притежание на наркотични вещества, като са иззети общо 6,56 грама марихуана и 2,38 грама амфетамин.

В операцията са участвали служители на ОДМВР – Добрич - 133, на Зоналното жандармерийско управление – 6,, горски стражари- 5, от Националната агенция за приходите - 2, от Българската агенция по безопасност на храните – 2 и от Регионалната инспекция по околната среда и водите – 2 .

В хода на операцията са проверени 833 лица, от които 60 са лица с криминални прояви. Извършени са проверки на 672 моторни превозни средства.

Задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР /ЗМВР/ са 13 лица. Съставени са 31 акта за установяване на административни нарушения и 145 фиша, както и 31 протокола по чл. 64 и 65 от ЗМВР.

Проверени са 8 заложни къщи, 6 автоморги, 55 търговски обекта и 17 питейни заведения. Съставени са и 3 протокола от други контролни органи.