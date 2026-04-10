Двама загинали в катастрофи в първия ден на пътуванията по празниците, но пешеходка в София и един от предишен период

19 тежки катастрофи с двама загинали и 20 ранени е имало в първия ден от голямото пътуване за празниците, става ясно от сайта на МВР. Двамата починали обаче не са свързани с подобни инциденти.

Те са пешеходката, която бе блъсната от камион вчера сутринта в София, както и добавен починал, който е пострадал в предишен период - МВР отчита за загинал в катастрофа всеки, който си е отишъл до 30 дни след удара. В информацията се включват само инциденти, настъпили до 0 часа на 9 април. Заради събирането на 4 празнични дни, полицията е взела допълнителни мерки за сигурност.

От началото на месеца има 132 катастрофи с 9 починали и 152-ма ранени. От началото на годината пък инцидентите са 1368 със 98 загинали и 1693 ранени.

Данните са динамични и са на база текущи съобщения, получени от ОДМВР до 24:00 часа на 09 април 2026 г. Информацията непрекъснато се актуализира, според промяна статуса на ПТП, загиналите и ранените участници в движението, поради което може да се наблюдават колебания в ежедневните, месечните или годишните данни.

При сравнение с реалните данни за загиналите (89) през същия период на 2025 г. се отчитат 9 (девет) повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.

Постъпила е информация, че допълнително е починал един участник в движението от ПТП настъпило през отчетния период.