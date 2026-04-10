Глобиха пчелар за причинен пожар в благоевградско село

Пчелар получи глоба от 511 евро за причинен по непредпазливост пожар в махала Юручка на благоевградскотоо село Лисия. Огънят лумна на 10 август 2024 г. около 14 часа. Тогава И. Г.оставил незагасено тлеещо огнище в пушилка за хранене на пчели и оттам тръгнал голяма пожар. Изгоряла е чужда къща, 12 кошера с пчелни семейства на местен жител и девет плодни дръвчета, всичко на обща стойност 7639 евро.

Пчеларят признал вината си за причинения по непредпазливост пожар и сключи споразумение с прокуратурата, одобрено от Районен съд - Благоевград. Освободен е от наказателна отговорност и му е наложена глоба от 511,29 евро. Ще трябва да заплати и по сметка на ОД на МВР – Благоевград 905.86 евро за изготвените по делото пожаро - техническа и оценителни експертизи,