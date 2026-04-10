Индустриалният парк в Свищов с лиценз за разпределение на природен газ

Дима Максимова

[email protected]

Индустриален технологичен парк – Свищов получи лиценз за разпределение на природен газ в затворена газоразпределителна мрежа на своята територия. С това той стана първият индустриален парк с такъв лиценз в България.

Лицензията е със срок от 35 години, а чрез дейността на ГРМ в индустриалния парк ще може да се извършва транспортиране и доставяне на природен газ до крайните клиенти, които ще го употребяват като енергоизточник за производствени и/или комунално битови нужди на територията на парка.

С придобиването на лицензията Дунавския индустриален технологичен парк създава подходяща среда за разработване на продукти с по-висока добавена стойност от страна на предприятията, намиращи се там и ще се подкрепи предприемаческата екосистема, чрез осигуряване на възможност за независимо захранване на потребителите с природен газ, посочиха от общината.

Изграждането на мрежата ще доведе до съществени икономически, обществени и социални ползи и ще повиши енергийната ефективност в региона. Съществен ефект от газификацията на Дунавския парк е повишаване сигурността и качествата на енергоснабдяването.

Осигуряването на природен газ до местната индустрия е ключова предпоставка за стабилно развитие и растеж на икономиката в региона, като ползите от реализирането на проектите се свързва основно с намаляване на разходите за енергия, повишаване енергийната ефективност и качеството на живот.

