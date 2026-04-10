Със стари техники ще боядисват яйца децата на Долна Оряховица

Дима Максимова

[email protected]

1844
В Долна Оряховица ще боядисват яйца в музея, както са го правили техните баби Снимка: Исторически музей - Горна Оряховица

Традиционната Великденска работилничка за писани яйца отваря в Етнографски музей – Долна Оряховица на 11 април (събота) от 10:30 часа.
Вече пета поредна година Кметство Долна Оряховица и Исторически музей – Горна Оряховица организират Великденски празник за децата и техните родители на Страстна събота. Организаторите предоставят яйца и материали за боядисване, а от гостите се очаква да вложат цялата си творческа енергия и въображение, за да се получат най-пъстрите яйца.

300 яйца са осигурени за работилничката в събота. Уредникът Петър Георгиев и тази година ще покаже стари техники за боядисване, с които ще се получат модерно изглеждащи великденски яйца. Децата ще видят как с различни билки, лук, червено зеле и малко магия бабите им са получавали боички, които днес купуваме от магазина. Ще има, разбира се, и съвременни бои, а участниците в работилницата имат пълната свобода да приложат любимата си техника и начин на боядисване.

Идеята е деца и родители да работят заедно и в същото време да научат за традициите и обичаите в нашия край, свързани с Великден и боядисването на яйца, за които ще им разкаже техният домакин Петър Георгиев, казват от музея.

Ще бъде спазена и друга традиция, утвърдила се през годините. Писаните яйца ще бъдат дарени на храма „Св. Богородица" и ще бъдат раздадени на миряните, посрещащи вестта за Христовото Възкресение в храма.
 Празнично настроение и забавление ще има, дори и времето да не е съвсем пролетно, обещават организаторите.

В Долна Оряховица ще боядисват яйца в музея, както са го правили техните баби Снимка: Исторически музей - Горна Оряховица

