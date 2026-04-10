Велико Търново посреща Възкресение на върха на Царевец

По традиция великотърновци и гости на града, начеро с кмета Даниел Панов и семейството му ще посрещнат Христовото възкресение пред Патриаршията на хълма Царевец.

3000 осветени великденски яйца и парче козунак са подготвили от общината, с благословията на Великотърновския митрополит Григорий, за светлия празник.

„Ще раздадем великденските яйца в нощта на Възкресение на площада пред Царевец - на всички великотърновци и гостите на Велико Търново. Нека заедно да посрещнем Великден на върха на крепостта Царевец – пред Патриаршеския храм-музей „Възнесение Господне". Портите отварят в 22:30ч. вечерта на Велика Събота, в 23:30ч. започва Пасхалното богослужение. Точно в полунощ на Възкресение ще бъде изнесен Благодатният огън със звън на камбаните на Царевец и на всички църкви", покани кметът Даниел Панов.

Инициативата е традиционна и се реализира заедно с дарители.