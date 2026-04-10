ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Хизбула" и Израел отново разменят удари въпреки п...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22640847 www.24chasa.bg

Летището в София и БАБХ въвеждат дезинфекция на обувките

2504
Снимка: Летище София

Във връзка с въведени превантивни мерки от Българската агенция по безопасност на храните, на летище „Васил Левски“ – София са обособени зони за дезинфекция. Това съобщиха от летището.

Пътниците следва да преминават през специализирана дезинфекционна стелка (постелка) за дезинфекция на обувките, съгласно указанията на обозначенията.

Мярката е въведена с цел ограничаване на риска от пренасяне на болестта шап след обявени огнища в Гърция и Кипър.

Използван дезинфектант: Vulkan S, разрешение от МЗ: 3542-1/13.02.2024. Активни вещества: Пентакалиев бис (пероксимоносулфат) бис(сулфат), одобрен от Министерството на здравеопазването.

От летището молят пътниците да следват обозначенията и указанията на място.

🚨 Важна информация за пътниците ✈️ На летище „Васил Левски“ – София са въведени дезинфекционни мерки във връзка с...

Posted by Летище София / Sofia Airport on Thursday 9 April 2026

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

“24 часа” превзе Гербовата зала с емоция като за първи брой след 4438 г. трудов стаж (Видео, обзор)