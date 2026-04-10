Десетки породи животни, конни демонстрации и фермерски състезания на Събор на овцевъдите

Десетки породи животни, зрелищни конни демонстрации и фермерски състезания ще съберат хиляди посетители на Националния събор на овцевъдите в България, който ще се проведе от 22 до 24 май 2026 г. край Петропавловския манастир до Лясковец. Най-мащабното пролетно събитие на открито у нас отново ще превърне поляните край манастира в жива сцена на българските традиции, животновъдство и занаяти, анонсират организаторите.

Живата витрина на българското животновъдство

Посетителите ще имат възможност да се запознаят отблизо с богато разнообразие от селскостопански и атрактивни породи животни – овце, кози, говеда, тежковозни коне, мини понита, магарета и българско овчарско куче. За първи път тази година ще бъдат представени освен традиционни за страната ни говедовъдни породи, но и популярни световни породи като Абердийн Ангус, Херефорд, Галоуей, Хайленд и Американско кафяво говедо.

Изложението на животни остава една от най-посещаваните зони на събора, тъй като дава възможност на фермери, семейства и деца да се докоснат до животните и да научат повече за тяхното отглеждане и ролята им в българското земеделие.

Традиционните фермерски надпревари отново ще бъдат сред най-очакваните акценти. Особено зрелищно е състезанието по ръчна стрижба на овце – демонстрация на майсторство, изискваща бързина, опит и прецизност, в която могат да се включат всички, владеещи занаята.

Тежковозни коне – мощ, мащаб и зрелище

Един от най-впечатляващите акценти тази година ще бъде зоната с тежковозни коне, където сила, мащаб и контрол се срещат в истинско зрелище. Състезанията ще бъдат разделени в два дни, като в събота на арената ще излязат коне в категориите 500, 600 и 700 килограма, демонстрирайки техника и издръжливост в тегленето на товари.

Неделният ден ще бъде кулминацията – тогава публиката ще види най-едрите и внушителни коне в България, с тегло 800, 900 и над 900 килограма, включително и в категория теглене в чифт. Това са животни с изключителна сила, но и с прецизен контрол, които превръщат всяко движение в истинско зрелище.

Паралелно със състезанията ще се проведе изложение на жребци, а специален акцент ще бъде присъствието на най-високия кон в България – фламандския тежковоз Принц. С височина от 2 метра и 1 сантиметър и впечатляваща и невероятно касива осанка, той е сред най-атрактивните животни не само у нас, а и по света и посетителите на събора ще могат да му се насладят отблизо.

Конна полиция – атрактивни демонстрации сред публиката

За първи път посетителите ще могат да се докоснат толкова близо и до работата на Конната полиция към СДВР. В съботния ден конните полицаи ще преминат в дефиле директно сред хората и ще покажат в реална среда как се извършва патрулиране и контрол на обществения ред – така, както го правят в ежедневната си работа.

В неделя програмата ще продължи с ново дефиле и зрелищна демонстрационна част. В нея ще бъде представена фигуративна езда, при която осем коня се движат в пълен синхрон, а кулминацията ще включва прескачане на огнен обръч, демонстрации на майсторско боравене със сабя и поразяване на различни цели в движение от кон, управление на кон в галоп и управлението му с една ръка. Тези изпитания съчетават дисциплина, техника и доверие между ездач и кон и показват високо ниво на подготовка на българските конни полицаи и техните партньори – конете.

Среща с българските фермери и традиции

Националният събор на овцевъдите в България освен празник е и реална среща с хората зад българското производство. Събитието съчетава животновъдство, занаяти, кулинария и фолклор в едно цялостно преживяване за цялото семейство.

Съборът се организира с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и със съдействието на общините Велико Търново, Лясковец и Горна Оряховица.

Входът за всички активности е свободен.