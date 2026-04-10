В село Стежерово, област Плевен, се въвежда режим на водата

В село Стежерово, област Плевен, от днес е в сила режим на водата. Това се посочва в съобщение, публикувано на сайта -+на „Водоснабдяване и Канализация“ (ВиК) ЕООД в Плевен.

От дружеството допълват, че причината за предприемане на тази мярка са значителни загуби по остарялата водопроводна мрежа и недостиг на питейна вода във високата зона на населеното място.

Водоподаването в селото ще е по график като ще се редуват две зони през 24 часа. Водоподаването за първата зона ще бъде преустановявано в 09:00 ч. и възстановявано в 09:00 ч. на следващия ден. Същият режим ще се прилага и за втората зона.

От ВиК - Плевен призовават жителите на село Стежерово към разумно и отговорно използване на питейната вода, предаде БТА.

Село Стежерово е едно от населените места в община Левски, включено в проект за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа. Финансирането е от Държавен фонд „Земеделие" като договорите бяха сключени през миналата година.