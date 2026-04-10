Миряни изпълниха митрополитския храм „Св. Димитър“ в Стара Загора, за да минат под светата плащаница на днешния Разпети петък. Старозагорският митрополит Киприан служи последованието за Царските часове с изнасяне на светата плащаница заедно със свещеници от Старозагорската епархия.

Отец Александър и отец Петър прочетоха части от Евангелието на апостол Матей, посветени на страданията на Иисус Христос, молитвата в Гетсиманската градина, съда пред Пилат Понтийски, разпъването на Иисус и възкресението, както и за това, че Йосиф Ариматейски и Никодим поискали от Пилат Понтийски тялото на Христос, положили го в нова плащаница и го погребали.

След като бе изнесена плащаницата, събралите се в храма извиха дълга опашка, за да се поклонят. През целия днешен ден под плащаницата минават вярващите, за да се поклонят пред жертвата на Господ в името на избавлението на човеците от греха, предаде БТА.

Отец Петър поясни, че това символизира гроба Господен, а с минаването под плащаницата Му се покланяме и изпитваме си малка част от Неговите страдания на Кръста.

„Днес е най-тъжният ден в годината, защото сам Господ Бог, който сътвори цялата вселена, се полага в гроба заради нас. Нека вярваме в неговите думи, които ни казват да не се боим, да пребъдваме в неговите дела и ще бъдем спасени“, каза отец Петър пред БТА.

Според обявената програма от Старозагорска митрополия в 19:00 часа в храма „Св. Въведение Богородично“ в Стара Загора ще има отслужено и Опелото Христово.