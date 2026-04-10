Варненският митрополит Йоан участва в изнасянето на светата плащаница на Велики петък

Негово високопреосвещенство Варненски и Великопреславски митрополит Йоан СНИМКА: Орлин Цанев

Варненският и Великопреславски митрополит Йоан води богослужението на Велики петък в катедралния храм-паметник „Успение Богородично“ във Варна, заедно с всички свещеници от храма. 

Той отслужи последованието за Царските часове и участва в изнасянето на светата плащаница. Владиката чете из Книгата на Йов, Пророчеството на Исая, Посланието на Св. Апостол Павел до коринтяни. След това бе прочетен откъс от Евангелието според Матей, в който става дума за разкаянието и смъртта на Юда, за осъждането на Исус Христос и мъченията над него, кръстната му смърт и погребението му, предаде БТА.

След като от светия кръст бе свалена фигурата на Спасителя, с тържествена лития бе изнесена плащаницата, изобразяваща мъртвия Христос. След трикратно обикаляне около светия кръст, тя бе положена на маса в центъра на храма. През целия ден на Разпети петък вярващите се покланят пред нея, изразявайки своето смирение, скръб и преклонение пред Спасителя. 

Довечера в 18:00 ч. ще се извърши Опело Христово, наричано още и „Надгробен плач“. То съдържа песни (разделени в три статии), които възхваляват и описват кръстната смърт, погребението и възкресението на Христос. След изпяването се извършва и лития около храма. 

Варненският митрополит Йоан ще въглави и Пасхалната полунощница на Велика събота, която започва в 23:20 ч. На Възкресение Христово от 11:00 ч. в катедралата ще се отслужи вечерня в първия ден на Пасха.

