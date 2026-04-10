Васил Терзиев: Завърши обновяването на храма "Св. Седмочисленици" и Руската църква (снимки)

Васил Терзиев Снимка: СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

През последните седмици в район „Средец“ завърши обновяването на художественото осветление на храм „Св. Седмочисленици“ и Руската църква „Св. Николай Чудотворец“. Това написа кметът на София Васил Терзиев във фейсбук.

„Монтирани са нови LED системи, които подчертават архитектурната им стойност и ни позволяват да видим красотата им и през нощта. Така в празничните дни тези свети места ще посрещнат хората със светлина отвътре и отвън", добави столичният кмет. 

Васил Терзиев отбеляза, че християнският свят се подготвя за най-светлия си празник. Великден е времето, в което се обръщаме към себе си, за да потърсим светлината в душите си, а градът притихва в очакване на Възкресението, посочи кметът.

С трайното затопляне на времето, в процес са и дейностите по миене на улиците и подходите към храмовете в цяла София. Вече са почистени пространствата около църквите и в „Младост“, „Люлин“, „Овча купел“, „Витоша“, „Надежда“, „Оборище“, „Панчарево“, „Нови Искър“ и „Красно село“, “Възраждане” и “Триадица”, като работата продължава по график и в останалите райони, посочи още Васил Терзиев

Столичната община обнови художественото осветление на паметника на Васил Левски в центъра на града, съобщиха от общинската администрация през март. В рамките на дейностите са монтирани 10 нови енергоспестяващи LED осветители, които подчертават архитектурните детайли на монумента.

Храмът Св. Седмочисленици
Руската църква
Храмът Св. Седмочисленици
Руската църква
Posted by Васил Терзиев on Friday 10 April 2026

