Създаването на Фонд в подкрепа на семейства в затруднено положение постави силното начало на дългосрочна благотворителна инициатива в Бургас – кауза, обединяваща съпричастност, отговорност и грижа към хората в нужда.

Именно около тази идея се проведе благотворителен волейболен турнир, организиран от Жени ГЕРБ – Бургас, който събра десетки участници и гости в обновената зала „Младост". Събитието се превърна в истински пример за обединение около доброто, съчетавайки спорт, емоция и реална подкрепа.

В турнира, който се проведе миналия уикенд, се включиха осем отбора от региона – ясен знак за високата обществена ангажираност. Срещите преминаха с енергия и спортсменски дух, а всяка точка носеше послание за солидарност.

Кметът на Бургас Димитър Николов благодари на организаторите и участниците, подчертавайки значимостта на каузата, а водачът на листата на ГЕРБ-СДС Жечо Станков акцентира върху силата на спорта да обединява хората, особено когато е в подкрепа на благотворителност.

Паралелно с мачовете се проведе благотворителен търг с ценни предмети, сред които екипи на волейболната легенда Иван Станев и топки с автографи на състезателите на ВК „Нефтохимик", както и традиционният Великденски базар с творчески работилници за деца и родители.

В резултат на всички инициативи бяха събрани близо 1500 евро, които ще подпомогнат както конкретно семейство в нужда, така и бъдещата дейност на новосъздадения фонд.