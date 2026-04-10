ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българка на 2 полуфинала в Египет

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22641567 www.24chasa.bg

Градушка падна край Поморие и причини пет катастрофи (Видео)

3352
Градушка Снимка Архив

Силен валеж от градушка се изсипа малко преди обед навръх Разпети петък в района на Поморие, като предизвика затруднения по пътната мрежа.

В социалните мрежи шофьори публикуваха видеоклипове, на които се вижда интензивният градоносен валеж, придружен от силен дъжд и намалена видимост. Според очевидци обстановката се е влошила рязко за минути, което е изненадало водачите на пътя.

В резултат на усложнената пътна обстановка пет автомобила са катастрофирали в района, единият се е обърнал по таван на пътя Ахелой - Поморие, в района на Каменар. Няма данни за пострадали, съобщиха дежурните в ОД на МВР - Бургас.

Един от водачите е посетил самостоятелно спешен кабинет, за да бъде прегледан. Щетите са само материални, а причините са несъобразена скорост по време на ледения дъжд. Водачите са призовани да шофират с повишено внимание заради възможни хлъзгави участъци по пътя. Температурите в региона са ниски - около 8 градуса, съобщава Нова телевизия.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

