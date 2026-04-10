Тир се обърна в Прохода на Републиката, шофьорът е с положителна проба за алкохол

Тежкотоварен автомобил се преобърна в Прохода на Републиката край село Въглевци в петък по обяд. Шофьорът на тира, който е турски гражданин, е в болница. Пробата му за алкохол е положителна.

Движението в участъка е силно затруднено, съобщи Нова тв.