Тир се обърна в Прохода на Републиката, шофьорът е с положителна проба за алкохол

Тежкотоварен автомобил се преобърна в Прохода на Републиката край село Въглевци в петък по обяд. Шофьорът на тира, който е турски гражданин, е в болница. Пробата му за алкохол е положителна.
Движението в участъка е силно затруднено, съобщи Нова тв.
