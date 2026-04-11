Благоевград има потенциала да стане Балканският "Оксфорд", създаването на регионални иновативни хъбове ще обедини усилията на държавата, бизнеса, казва кандидатът на "Прогресивна България" в 1-и МИР Ася Панджерова

Ася Панджерова е доцент, доктор в УНСС в катедра „Икономика на туризма". Има две бакалавърски и две магистърски степени по Мениджмънт в туризма и Финанси, както и докторска степен в същия университет. С дългогодишния си опит като лектор в редица български и чуждестранни университети, та се стреми да даде своя позитивен принос за образованието в България, като вдъхновява младите хора и ги стимулира да останат в България. Майка е на 4 деца.

Като кандидат за народен представител от Коалиция „Прогресивна България" в 1-ви МИР – Благоевград тя влиза в предизборната надпревара с една ясна кауза: превръщането на образованието от теоретична сфера в работещ двигател за регионалната икономика. Като утвърден преподавател и експерт доц. д-р Панджерова вярва, че Благоевград има потенциала да бъде не просто студентски град, а иновационен център на Югозападна България.

- Намираме се в една динамична среда, в която висшето образование вече не е просто трупане на знания, а подготовка за бъдеще, което се променя ежедневно. Днес разговаряме с доц. д-р Ася Панджерова – експерт с поглед както към академичните среди, така и към нуждите на пазара на труда. Доц. Панджерова, каква е Вашата визия за „модерно образование" през призмата на приоритетите на коалиция „Прогресивна България"?

- Когато говорим за модернизация, за Коалиция „Прогресивна България" фокусът е върху дигиталната трансформация на съдържанието и връзката му с реалната икономика. Модерното образование е това, което прави студентите адаптивни. Искаме да премахнем тежката бюрокрация в университетите и да дадем път на хибридните форми на обучение, които позволяват на младите хора да съчетават теорията с ранна професионална практика.

- Един от големите проблеми е разликата между това, което се учи, и това, което бизнесът търси. Как ще я затворите?

- Това за нас е ключов приоритет. Предлагаме създаването на регионални иновационни хъбове, където университетите, държавата и бизнесът работят в пълен синхрон. Бизнесът не трябва да бъде просто „консултант", а активен участник в изготвянето на учебните програми. Целта ни е дипломата да не бъде лист хартия, а гаранция за умения. Бизнесът се ориентира към специалисти със силно развито критично мислене и капацитет за вземане на решения в динамична среда. Ключови качества са емоционалната устойчивост и високата степен на адаптивност към промените.

- Как ще мотивирате младите хора да остават и да учат в България, вместо да избират западни университети?

- Чрез качество и достъпност. „Прогресивна България" залага на стипендиантски програми, обвързани с реализация в страната, модернизация на кампусите, защото студентските общежития трябва да са място за достоен живот, а не за оцеляване и не на последно място - европейска интеграция – искаме българските дипломи да са част от общи европейски мрежи за „съвместни дипломи" (joint degrees).

- В програмата ви се споменава и за „преподавателите на бъдещето". Какво означава това?

- Академичният състав е гръбнакът на системата. Наш приоритет е достойното заплащане, обвързано с научните резултати и качеството на преподаване. Искаме да привлечем млади учени от чужбина и да стимулираме обмена. Професорът вече не е просто лектор, той трябва да бъде и ментор.

- Пренасяме се на регионално ниво. Благоевград е един от градовете с най-висока концентрация на студенти в България. Каква е визията на „Прогресивна България" за превръщането му в истински „Балкански Оксфорд"?

- Благоевград има уникален потенциал, който в момента не се използва пълноценно. Тук имаме симбиоза между държавния Югозападен университет и Американския университет. Наш приоритет е създаването на интегриран студентски кампус, който да обединява ресурсите на висшите училища. Искаме Благоевград да бъде не просто място за лекции, а технологичен хъб на Югозападна България, където студентите да стартират своите IT компании или социални проекти още в първи курс.

- Регионът на Благоевград обаче страда от изтичане на кадри към София и чужбина. Как ще задържите завършващите тук?

- Ключът е в специализираните данъчни облекчения за млади специалисти, които започват работа в областта. В програмата на „Прогресивна България" залагаме на партньорство с местната индустрия чрез предоставянето на стипендии от бизнеса в Благоевград, Сандански и Петрич срещу договор за работа след дипломиране. Създаването на инкубатори в самите университети в Благоевград, които да се финансират чрез европейски фондове за иновации също е наш приоритет. И не на последно място - инфраструктурна свързаност: Когато София е на 45 минути с модерна магистрала и бърз влак, студентът може да живее в Благоевград, да учи тук, но да работи за глобални проекти.

- Вие сте майка на четири деца. Когато говорите за европейско образование в Благоевград, мислите ли за техния път и каква е Вашата лична амбиция за средата, в която те ще израснат и ще се развиват?

- Разбира се, че мисля първо за тях. Като майка на четири деца, моите страхове и надежди са същите като на всеки родител в България. Всеки ден се питам: Ще искат ли да останат тук, когато пораснат, или ще потърсят бъдещето си в чужбина? Моята лична амбиция е да превърнем България в страна, който не изпраща децата си по терминалите, а им дава крила тук. Самата аз също предпочетох България като място за своето следване. Визията ми за средата, в която децата ми ще растат, се гради на три стълба: визия и спокойствие в родната страна, образование без компромиси и достойно бъдеще с високи доходи.

- Как ще помогне Вашата стратегия на по-малките общини в областта, които също имат нужда от кадри?

- Програмата на Коалиция „Прогресивна България" предлага модел на „изнесени квалификационни центрове". Не е нужно всеки да пътува до Благоевград за всяко обучение. С помощта на дигитализацията, можем да предложим курсове за преквалификация на място в общините. Нашата цел е образованието да бъде мобилно и гъвкаво, за да отговори на нуждите на туризма в Банско или на леката промишленост в Гоце Делчев.

- Когато говорите за Благоевград като „Балкански Оксфорд", кои конкретни европейски модели имате предвид и как те могат да бъдат приложени у нас?

- Моделът на градове като Гронинген в Нидерландия или Хайделберг в Германия са показателни. Това са места, където градът и университетът са единен организъм. В Гронинген например общината и академичната общност планират заедно всичко – от велосипедните алеи до зоните за стартъп бизнес. В програмата на „Прогресивна България" залагаме на този „модел на споделената екосистема", а именно:

• отворени кампуси: Университетските бази в Благоевград не трябва да са затворени крепости, а активни градски пространства с библиотеки, работещи 24/7, и споделени работни места (co-working spaces).

• студентски карти с добавена стойност: По модела на Виена, студентската карта в Благоевград трябва да осигурява не само достъп до лекции, но и преференциален транспорт, достъп до културни събития и спортни обекти в цялата област.

- Често в Европа наблюдаваме сътрудничество между университет, власт и бизнес. Възможно ли е това в Югозапада?

- Не само е възможно, то е задължително. Ние от „Прогресивна България" искаме да пренесем този опит чрез:

• Технологични паркове: Създаване на зона в Благоевград, подобна на тези в скандинавските страни, където студентите по работят върху реални проекти на компании още докато учат.

• Общински фонд за иновации: Община Благоевград и държавата да съфинансират патенти и разработки на местни студенти, за да не „изтичат" идеите им към други населени места в страната и чужбина.

- Европейските университетски градове се отличават и с висока степен на интернационализация. Как ще привлечете повече чуждестранни студенти в региона?

- Чрез „Интернационализация у дома". Трябва да увеличим броя на програмите на английски език и да облекчим визовите процедури за студенти извън ЕС, които искат да учат в Благоевград. Ако превърнем Благоевград в модерен, зелен и дигитален град по европейски стандарт, той естествено ще стане притегателен център не само за младежи от Балканите, но и от цяла Европа. Модерното образование няма граници и ние сме длъжни да дадем този мащаб на нашите студенти.

- Това звучи амбициозно, но и скъпо. Откъде ще дойде финансирането?

- От ефективното и прозрачно управление на Плана за възстановяване и устойчивост и европейските структурни фондове. Проблемът досега не беше в липсата на пари, а в липсата на визия. „Прогресивна България" има експертизата да насочи тези средства директно в модернизацията на учебните бази и в подкрепа на младите таланти тук, на място.

- Доц. Панджерова, на финала на нашия разговор – каква е Вашата лична кауза за Благоевград и региона в следващия парламент?

- Целта, която преследвам, е ясно дефинирана - да върнем самочувствието и перспективата за младите хора в Югозапада. Искам Благоевград да бъде град, в който се инвестира, твори и остава. В „Прогресивна България" вярваме, че образованието не е разход, а най-печелившата инвестиция в националната ни сигурност и икономика. Модернизацията, за която говорим, не е мечта – тя е въпрос на политическа смелост и експертиза.