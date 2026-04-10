Посрещаме Възкресение с Благодатен огън от м.г., пазели го в Пловдив (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

3680
Християни се молят пред плащеницата Христова. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Опашки се вият в храмовете за минаване под плащаницата

"Няма проблем. Имаме си от миналата година Благодатен огън. Съхраняваме го в храма "Света Богородица" в Пловдив. Ще го донесем за вечерното Пасхално богослужение в катедралата "Света Марина".

Това увериха пред "24 часа" свещеници от Пловдивската митрополия. По известни причини заради войната в Близкия изток т.г. няма да бъде донесен от Йерусалим Благодатен огън. Затова ще караме с ланшния.

На Разпети петък - най-тъжният ден в годината за християните, всички пловдивски църкви са изпълнени с богомолци, които палят свещи и преминават под плащеницата. В "Света Марина" опашката се вие от двора. Чакането трае минимум 30 минути. Родители с малки деца също чакат, никой никого не изпреварва.

Лично митрополит Николай мина да нагледа как протича подготовката за довечера, когато ще бъде отслужено вечерното опело Христово. В Гърция се нарича Епитафия. И при нас, и при тях се обикалят храмовете.

Хората се молят и минават под плащеницата.
Благочестива християнка току-що е минала под плащеницата в митрополитския храм "Света Марина".
Богомолка минава под плащеницата в храма "Св. Марина" в Пловдив.
Още от двора на храма се извива опашка от богомолци.
Четете още

