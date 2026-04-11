Фичевата църква "Св.Николай" посреща Великден с надежда да възкръсне от разрухата

Знакова за Велико Търново църква, строена от майстор Колю Фичето и събирала под покрива си бащите на Търновската конституция, посреща Възкресение Христово в разруха. За ремонт и възстановяване на храма "Св. Николай" вече 6 години се води дарителска кампания, а предстоятелят й отец Славчо Иванов търси средства, за да спаси знаковата за България светиня.

Два милиона евро са нужни за основен ремонт на "Св.Николай", съграден от майстор Колю Фичето преди 190 години.

Най-тежко е състоянието на конструктивната част на сградата, стените са напукани, мазилката пада, а с нея безвъзвратно си заминават и стенописите. Дървените греди гният. Трябва да се направи изцяло нов покрив, да се укрепят основите, но се оказва, че няма европейска или държавна програма, по която да бъдат осигурени средства.

"Не можем да започнем ремонт и тогава да търсим парите", казва отец Славчо.

Храмът е построен през 1836 г. В черквата е създадено първото българско църковно училище през Възраждането, свързана е с библиотечното и театралното дело, както и с приемането на Търновската конституция, след Освобождението тук са заседавали и депутати от Учредителното събрание.

"Църквата е от времето на Велчовата завера. Колю Фичето поема обекта от над два метра над земята. Когато след Освобождението се е дискутирала конституцията на България, тук те са се събирали, за да дебатират как да бъде, каква да бъде Търновската конституция", обяснява предстоятелят на храма за отминалия блясък, заменен сега с тъжно настояще. Той полага неимоверни усилия, за да закърпва на парче, но рушащаха се под тежестта на годините църква се нуждае от укрепване и цялостна реконструция.

Църквата "Св. Николай" е с много конструктивни проблеми, паднала е голяма част от корниза под покрива, зейнали са дупки, има отклонения в колоните, за реставрация е и храмът отвътре, много са проблемите с камбанарията.

Преди шест години започна дарителската кампания за ремонта. Има одобрен проект. В началото бяха нужни около два милиона лева. Конструктивните проблеми се увеличиха, насложи се инфлацията, поскъпването на строителните материали и сумата за неотложния авариен ремонт вече е към 2 милиона евро, които са ни нужни, обясни отец Славчо Иванов.

"Самият ремонт предвижда отваряне на покрива, греди, ремонт на пода, нови фундаменти и основи, колони да се пуснат и чак тогава да се затвори покривът. Не можем да си позволим да отворим покрива и тогава да търсим средства, които не знаем от къде ще дойдат", тревожи се той.

"Дори реставрацията на художествените ценности е пряко зависима от строителната реставрация. Първо трябва да бъде направен покривът и след това да се възстановяват стенописите. Тук има много красив и представителен за България ансамбъл за Възраждането – дърворезба и икони. Върху него няма нови повреди. Проблемът е със стенописите, не може да бъдат отделени от стените. Повредите стават повече и повече, има доста големи загуби. Те са почти заличени, особено по северната стена, по сводовете и тавана", е становището на проф.Миглена Прашкова от ВТУ.

През 2024 година сградата получи от Министерството на културата статут на национален паметник на културата, но това не я спаси.

"Не можем да кандидатстваме по европейски програми. Не успяхме и по линия на бедствията и авариите. Единственият вариант засега е от частни лица. Имаме разкрита дарителска сметка, даже преди дни жена ме пита актуална ли е и преведе немалка сума", допълни отец Славчо Иванов и не губи надежда, че "Св.Николай" един ден ще върне великолепието си. Има разкрита дарителска хсметка, по която