Главен комисар Георги Кандев: В Монтанско иззехме лични карти на починали лица

Служебното правителство е твърдо решено да направи всичко по силите си, за да гарантира провеждането на честни и свободни избори, написа във фейсбук изпълняващият длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР) главен комисар Георги Кандев.

В рамките на специализирана полицейска операция срещу престъпленията, свързани с изборния процес, служители на МВР проведоха акция в област Монтана, пише Кандев. В кметството на село Долни Цибър бяха открити и иззети общо 197 лични карти и шест паспорта на починали лица, добави той. По случая са установени и списъци с имена и суми, за които има основателни съмнения, че са свързани с дейности по купуване на гласове. В резултат на предприетите действия са задържани трима души, написа още главен комисар Кандев.

Според него купувачите на гласове използват "всякакви цинични и недопустими методи, за да си осигурят нечестно предимство в изборите, но МВР действа решително и безкомпромисно срещу подобни практики".