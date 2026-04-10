ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22643867 www.24chasa.bg

Главен комисар Георги Кандев: В Монтанско иззехме лични карти на починали лица

2916
Георги Кандев Снимка: Георги Палейков

Служебното правителство е твърдо решено да направи всичко по силите си, за да гарантира провеждането на честни и свободни избори, написа във фейсбук изпълняващият длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР) главен комисар Георги Кандев.

В рамките на специализирана полицейска операция срещу престъпленията, свързани с изборния процес, служители на МВР проведоха акция в област Монтана, пише Кандев. В кметството на село Долни Цибър бяха открити и иззети общо 197 лични карти и шест паспорта на починали лица, добави той. По случая са установени и списъци с имена и суми, за които има основателни съмнения, че са свързани с дейности по купуване на гласове. В резултат на предприетите действия са задържани трима души, написа още главен комисар Кандев.

Според него купувачите на гласове използват "всякакви цинични и недопустими методи, за да си осигурят нечестно предимство в изборите, но МВР действа решително и безкомпромисно срещу подобни практики".

Георги Кандев

🔺 В рамките на специализирана полицейска операция срещу престъпленията, свързани с изборния процес, служители на МВР...

Публикувахте от Георги Кандев в Петък, 10 април 2026 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

