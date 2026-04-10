Кола се блъсна в мантинелата на кръстовището на "Пещерско шосе" и ул. "Елин Пелин"

Движението в района е затруднено

Кола се е ударила в мантинелата на кръстовището на бул. "Пещерско шосе" и ул. "Елин Пелин" към квартал Прослав.

Инцидентът е станал преди броени минути.

По първоначална информация пътуващите в автомобила вече са извън него и се намират до мястото на произшествието на тротоара.

Няма данни за пострадали хора, но са нанесени сериозни материални щети по превозното средство. Силно увредена е дясната част на автомобила.

Движението в района е затруднено, като се образуват вече задръствания. На място се очаква да пристигнат екипи на полицията.