Мамят за пенсия с фиктивен стаж тук, докато са в чужбина

Фирма без доходи назначила 32-ма дърводелци, за да точат помощи и обезщетения

Опити за измама с ксерокопия, фалшив стаж, както и фиктивно назначаване във фирми, за да се получи обезщетение или пенсия, са хванали инспекторите от Националния осигурителен институт (НОИ). Проверките стават все по-строги и на тарикатите често им се налага да връщат пари на държавата заедно с лихвите.

Интересен случай за опит за измама са хванали инспекторите от НОИ – Търговище, докато проверявали обезщетение за безработица. Проверката е установила, че във фирма без приходи са назначени 32-ма души за дърводелци между 2013 и 2021 г. На 11 от тях са изплащани парични обезщетения за безработица. Три жени пък са получавали парични обезщетения за бременност и раждане, майчинство и отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Общо държавата им е платила обезщетения за 55 775 лв. Инспекторите са установили, че през последните 3 г. броят на назначените служители не е съотносим с размера на реализираните приходи от дружеството. Ревизията е показала, че уж назначените не са работили, не следва да се смятат за осигурени и нямат право на парични обезщетения и помощи. На собственика е съставен акт за начет и трябва да заличи подадените данни за 32-мата мними работници.

Между 2022 и 2025 г. издадените разпореждания за възстановяване на неоснователно получени краткосрочни плащания са за 153-ма жители на Търговище. Те трябва да върнат на държавата общо 84 105 лв.

Актовете за начет към фирмите са за над 263 хил. лв.

За последните 4 г. пък са направени общо 1262 проверки на стажа за пенсия. “Най-често срещаните нарушения са за хора, които са назначени фиктивно на работа у нас, въпреки че за посочените периоди са пребивавали в чужбина”, пишат инспекторите. При по-малка част от случаите са установени различия в издаваните от осигурителите удостоверения. При проверка на фирма пък е хванат възрастен човек, който е представил фиктивни данни, въпреки че дружеството не работи вече повече от 16 г. Пенсията на измамника е прекратена и той разсрочено връща на държавата близо 28 000 лв. Случаят е предаден и на Районната прокуратура в Търговище.

Инспекторите в Русе са проверили над 160 съмнителни пенсии през последните 4 г. А на двама пенсионери са отменени заради стаж отпреди 1 януари 1990 г. в софийска фирма. Това показва, че опитите за представяне на фалшиви стажове преди 1 януари 1997 г. продължават, пишат от НОИ.

Цяло семейство - баща, майка и син, пробвали да измамят с фалшив стаж за пенсия

Те декларирали, че работят при един и същи рисков осигурител. Освен това искат преизчисляване на пенсията пак по линия на рисков осигурител. Пенсиите им са преизчислени, но след проверка се установява, че осигурителят е фиктивен. Пенсионните разпореждания са отменени и при тримата и е формиран дълг, който сега ще трябва да плащат.

Друга популярна измама е с несъществуващ стаж за първа и втора категория. Причината е, че една година стаж от първа категория се зачита за 3 г. стаж от трета, а 4 г. втора категория се зачитат за 5 г. от трета. С подобни схеми хората се опитват да си набавят липсващите години за пенсия.

Във Видин пък 53-ма души ще трябва да връщат 111 275 лв. (86 170 лв. главница и 73 960 лв. лихви).

Данните на НОИ в Габрово показват, че само в тази област почти 250 фирми не са внесли осигурителни вноски към лицата, работещи във фирмите им през 2024 г. и първата половина на 2025 г.

В Монтана от 2020 г. са издадени общо 149 разпореждания за неоснователно получени суми за пенсии за повече от 77 хил. лв.