Нов план ще стяга армията ни до 2032 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

18 приоритета са записани в 50-страничния доклад за състоянието на въоръжените сили - от модернизация и смяна на съветската техника до офицери, които да командват редниците, и пилоти за F-16, които да са обучени напълно

От офицери, които да командват редниците в 40-хилядната ни войска до пълно обучение на пилоти за американските изтребители.

Всичко това и най-вече модернизацията са сред основните цели на армията, записани в Доклада за състоянието на отбраната за 2025 г.

Военните се концентрират в общо 18 направления,

описани в близо 50 страници текст.

Иначе заради приоритетните проекти и модернизацията се очакват повече разходи за отбрана, повече конкурси за запълване на липсите от военни. Остава и подкрепата ни за Украйна.

Ще бъде довършена и проверката на структурата на въоръжените сили, започнала през 2025 г. Според резултатите от нея ще се готви нов план за развитието им до 2032 г.

Сегашният е до тази година и според него числеността на въоръжените сили трябва да е 43 хиляди, като в това число са и 3000 от доброволен резерв.

От 40-те хиляди личен състав 81% са военнослужещите, а останалите 19 на сто - цивилни служители. В момента, за да се запълнят редиците на военните, са нужни над 7000 души, а най-много свободни места има за офицери, които да командват войниците.

Още през есента военният министър Атанас Запрянов призна, че поради липса на средства и тази година Министерството на отбраната

ще може да наеме само около 1000 нови военни

Модернизацията остава сред основните приоритети, защото голяма част от наличното оборудване е от съветско време и е амортизирано.

За нова техника по стандартите на НАТО България ще получи и над 3,2 млрд. евро по механизма SAFE за инвестиции в отбрана на Еврокомисията. С тях ще бъдат финансирани 9 проекта, сред които придобиването на 3D радари от френската “Талес” за 195 млн. евро в съкратени срокове, зенитните ракетни комплекси и ракетните системи за залпов огън PULS съвместно с Германия, 155 мм гаубици с Франция.

Радарите ще служат на новите изтребители F-16, а и ще подсигурят ангажиментите към НАТО за ранно откриване на ракетна атака от изток.

Придобиването на 16 изтребителя F-16 е най-големият проект за ново въоръжение, чиято реализация продължава от няколко години.

През втората половина на 2025 г. бяха доставени 8-те по първия договор, подписан със САЩ.

Останалите трябваше да долетят до 2028 г., но вероятно ще има забавяне

от страна на американците в производството.

В доклада за състоянието на отбраната са отчетени разходи по 3 проекта с новите изтребители: над 290 млн. лв. за двата етапа от доставката им, средства за обслужване, въоръжение и обучение, както и 183,6 млн. лв. за изграждането на инфраструктура.

През обучение са преминали 17 пилоти от Военновъздушните ни сили, но само шестима са завършили изцяло основното обучение в САЩ. За всеки от самолетите обаче трябва да има по двама обучени пилоти, или общо 32-ма за 16-те.

Въпреки че самолетите вече извършват тренировъчни полети, обучението на пилоти, техници и инженери продължава. Нужните курсове са завършили 85% от техническия състав.

Военните отчитат обаче, че са били извършени 64% от планираните летателни часове, а причината е ограниченият брой на изправна техника. Това води и до по-нисък брой на часовете за наблюдения на въздушното пространство (Air Policing), което повишава нивата на риск.

След старта на войната в Близкия изток Гърция изпрати двойка самолети F-16, които да помагат в защитата на небето над България. То бе частично защитено и от батареята “Пейтриът” в северната част на южната ни съседка. Гръцките изтребители проведоха и съвместно учение с нашите МиГ-29.

Първото появяване на два български бойни самолета над София бе в началото на март. Целта тогава била критиците на милиардната сделкавъв Военновъздушните сили да видят с очите си, че техниката е факт. Това се разбра и от статус във фейсбук на командира на ВВС ген. Николай Русев:

“Странна работа! Оказва се, че самолетите летят! Че има пилоти!

Че дори летят по двойки! Много поздрави на онези, които не спират да атакуват ВВС! И сега пак ми говорете за лобита!”, написа генералът след демонстрацията.

Изграждането на необходимата инфраструктура за изтребителите в авиобаза Граф Игнатиево бе ускорено. Вече работят 21 обекта, от които 11 бяха въведени в експлоатация през 2025 г. От американска страна продължава работата по 3 проекта: изграждане на стоянка за изтребителите, сграда за личния състав и реконструкция на основния контролен пункт на базата.

За първите 2 проекта вече са издадени всички нужни разрешения от страна на МО, а за КПП-то все още не са готови всички документи.

В началото на декември стана ясно, че военното министерство дава до 6,3 млн. евро без ДДС за вътрешни и обходни пътища, паркинги, включително и за велосипеди, площадка за маневриране на самолети и ограда за охрана на новите изтребители. За това са кандидатствали 12 фирми, но още не е ясно коя ще строи.

128 договора, 12 рамкови и 36 допълнителни споразумения за над 150 млн. лв. бяха сключени миналата година от военното министерство. Сред тях е доставка на каски и бронежилетки за Сухопътните войски, на барутни заряди и пиротехнически изделия за авиационна техника и за 4000 нови пистолети, с които да се сменят старите “Калашников”.

С финансиране по програми и фондове на САЩ за отбрана са били доставени отбранителни продукти за над 681 млн. долара.

89 са сключените договори със САЩ, като миналата година военните са подписали и 9 нови. Целта е да бъде подобрена оперативната съвместимост на българските отбранителни способности за участие в съюзни и съвместни операции.