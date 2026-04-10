Тийнейджър от Пловдив 4 пъти изнасилил петокласничка, тя мълчала от страх, докато не забременяла

Заплашвал пострадалата, че ако каже на някой или вика, ще я обвини пред всички, че тя искала да спят заедно

Детето му отказвало, дърпало се и го удряло, но той бил по-голям и по-силен от него

На първа инстанция получи условна присъда

4 изнасилвания в рамките на няколко седмици, които завършили с бременност на момиче в пети клас, предшествали условната присъда на тийнейджър от Пловдив. Както "24 часа" вече писа, той беше признат за виновен в това, че като непълнолетен се съвкупил с малолетна и получил 12 месеца с 3 г. изпитателен срок, като трябва да плати 1003 евро разноски по делото.

Момчето и момичето се познавали от години, тъй като живеели близо един до друг в кв. "Изгрев", посещавали същото училище и били в една компания. Около 19,30 ч. на неустановена дата през април м.г. тя, тогава в пети клас, отишла пред блок, където обикновено се събирали с приятелите ѝ. Всички заедно тръгнали на разходка, но се стъмнило и детето решило да се прибира. Той, в 9 клас по онова време, предложил да го изпрати, но докато минавали покрай блока на баба му, тийнейджърът хванал пострадалата за плитката, издърпал я във входа и казал, че иска да правят секс. Тя се възпротивила, понеже била малка и не прави "такива неща".

"Нищо, ще правим, аз ще съм първи", отговорил ѝ той. Петокласничката отново опитала да се измъкне и му обяснила, че родителите ѝ ще я бият, но и това не го разколебало. Бутал я нагоре до последния етаж и я заставил да не вика, защото в противен случай щял да каже на майка ѝ, че сама е поискала да правят секс. Почнал да я целува, бутнал я на земята и я изнасили.

"Пострадалата бутала и щипела с ръце подсъдимия, но не успяла да го избута от себе си, понеже бил тежък и силен", се посочва в мотивите към присъдата на Районния съд.

Щом се прибрало, момичето влязло в банята и видяло, че има кръв по краката и бельото. Изкъпало се, изпрало само дрехите си и не казало на никого за станалото по-рано същата вечер, страхувайки се от заплахите на нападателя.

Детето се затворило вкъщи и цяла седмица не излизало с приятели, защото се срамувало и не се чувствало добре. Когато най-после събрало сили пак отишло при компанията, а малко по-късно се появил тийнейджърът, който го изнасилил. Тя тръгнала да се прибира, но той я настигнал, дръпнал я за ръката и отново я вкарал в блока на баба му. Теглил я нагоре по стълбите и пак заплашвал, че ако вика, щял да каже на всички, че е искала да правят секс.

Момичето тихо вървяло по стълбите. Страхувало се, че ако се разчуе, ще му излезе име в махалата, което пък щяло да се отрази зле на семейството му.

Щом се качили на последния етаж петокласничката казала на по-големия ученик, че не иска да правят секс, че не го харесва и излъгала, че си има гадже. Той обаче отвърнал, че това изобщо не го интересува и започнал да я целува. Тя му ударила шамар, но младежът я хванал за косата и я свалил на земята, като отново я изнасилил. Също като предишния път, пострадалото дете просто се прибрало, изкъпало се и не споделило с никого.

След седмица историята се повторила. Момичето му казало, че не иска да спят заедно, защото се чувства "лека", а нападателят я питал кой щял да разбере, че е такава и добавил, че иска да се оженят. Въпреки съпротивата на детето, по-голямото момче отново успяло да осъществи полов акт на пода на блока.

Няколко дни по-късно момичето било навън с приятели, когато на прибиране засякло младежа. Той ѝ казал, че трябва да отиде у тях, понеже майка му знаела за връзката им и искала да се запознаят. Щом влезли в апартамента обаче станало ясно, че жената я няма. Той заключил вратата, бутнал петокласничката на леглото, свалил ѝ роклята и за пореден път я изнасилил, като този път еякулирал вътре в нея.

Половин месец по-късно роднина на семейството се обадила на майката на момичето и казала, че дъщеря ѝ е бременна от 4 г. по-голямото момче. Жената питала детето дали е вярно, то отрекло, но въпреки това на 10 юни тя го завела на гинеколог. Лекарят установил, че момичето е бременно и в този момент то най-сетне признало, че е било изнасилено. В същия ден пуснали жалба в Шесто районно управление, а на 16-и юни пострадалата отишла в УМБАЛ "Свети Георги", където направила аборт.

При изясняването на фактическата обстановка роля са изиграли както показания на свидетели, така и самопризнанията на тийнейджъра. В хода на производството са били изготвени две комплексни съдебнопсихиатрични и психологични експертизи - на него и на пострадалата. В нейната вещите лица посочват, че в разказите си за случилото момичето "описва елементи на насилие и манипулативен натиск от момче, познато от квартала от години". Въпреки възрастта си, детето успяло успешно да прикрие какво му се случва. То знаело, че е неправилно, но не и че е наказуемо от закона или дори опасно за собственото му здраве. Експертите са категорични, че петокласничката не е могла да разбира значението на поведението си и да ръководи постъпките си.

Тотално друго е обаче мнението на вещите лица за подсъдимия. Те са открили, че той не страда от заболявания и може да възприема фактите и обстоятелствата, които са от значение за делото. "Той е осъзнавал социалната недопустимост на отношенията. Предприемал е целенасочени действия за постигане на целите си и избягване на санкция", установяват експертите. В заключението им е посочено още, че интелектуалното функциониране на младежа е в ниските граници на нормата, а личностният му профил се характеризира с емоционална лабилност, импулсивност, морална незрялост и ограничен житейски опит, повлияни и от културната среда и възпитателните дефицити.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд в Пловдив.