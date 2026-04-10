Патриарх Даниил: Да посрещнем Христовото възкресение с чисти сърца

Да оставим злобата, лъжата и лицемерието, да посрещнем Христовото възкресение с чисти сърца и да възприемем новия живот, който Господ донесе. Това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил след Опело Христово, което отслужи в митрополитския храм „Света Неделя" в столицата.

Той призова вярващите да празнуват не с лицемерие, а с вяра, чистота и братолюбие, и да усвоят даровете, които Господ е донесъл за човечеството. Патриарх Даниил прикани миряните достойно да приключат поста, за да се поздравят със славното Христово възкресение. Симеон Сакскобургготски със семейството си присъства на службата.

Браницкият епископ Йоан, първи викарий на Софийския митрополит, припомни, че Христос е погребан не с пищна церемония, а само в присъствието на няколко близки. Той каза, че Иисус е приел смъртта, за да освободи човека от робството на греха и смъртта, предава БТА.

Браницкият епископ Йоан отбеляза, че преживяванията от богослуженията трябва да намерят отражение в живота на миряните и извън храма. „Ако тези преживявания нямат отражение в ежедневния живот на човека, те биват само психически преживявания, които не формират човека към добро и не го приближават към Бога", обясни той. Храмът беше препълнен.

На Велики петък вечерта се извършва т.нар. Опело Христово, което представлява тържествено богослужение, отслужвано единствено в този ден. То се нарича още и „Надгробен плач", като навлиза в богослужението на този ден около 13-14-и век. Чинопоследованието съдържа песни (разделени в три статии), които възхваляват и описват кръстната смърт, погребението и възкресението на Христос. Те са особено умилителни по своя характер. След изпяването се извършва и лития около храма, поясняват от Българската патриаршия.

На Велики петък сутринта патриарх Даниил отслужи и последованието за Царските часове с изнасяне на светата плащаница в храма „Света Неделя". Той каза, че жертвата на Христос е велика и непостижима за ума, а начинът да я приемем е чрез благодарност, преодоляване на злобата, недоверието и омразата и очистване на сърцата. „Когато с Божията помощ побеждаваме в тази духовна борба и приемем жертвата, която Господ направи за нас, това служи за наше спасение и дава радост", отбеляза предстоятелят на Българската православна църква.