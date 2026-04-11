Ирена Георгиева: Еврото не е повлияло на цените на туристическите пакети

Еврото не е повлияло на цените на туристическите пакети. Поскъпването се дължи на консумативите. Тоест - на частите, които създават туристическия пакет. Това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ служебният министър на туризма Ирена Георгиева.

"Изпитахме влиянието на военните действия на САЩ и на Израел в Иран по няколко начина. В първите им дни бяха прекратени много пътувания, които бяха планирани даже до края на този месец в Близкия изток в ОАЕ, в държавите от района. Всичко това са потенциални разходи за туроператорите, които осъществяват изходящ туризъм. В немалка степен това влияе и на ликвидните им качества и възможности, защото тези почивки са предплатени на доставчиците. Те не са върнали парите, от друга страна те са задължени да възстановят средствата на своите клиенти - туристите. Това е един от аспектите. Това е нещо, което в момента планираме и сме сезирали ЕК да бъде допуснато като възможност, защото по директива туроператорите трябва да възстановят средствата в 14 дневен срок след изявеното желание от страна на туриста. Тези средстава не са от тях, те са предплатени на техните доставчици и този оборот не се е завъртял. Но актуализираната директива за пакетните пътувания, която вече е гласувана и приета дава такава възможност, попитали сме ЕК можем ли да приложим този механизъм преди да бъде транспонирана в Закона за туризма", посочи тя.

"В момента се предпочитат пътувания към Северна Африка, но и върху тях има отражение", заяви Георгиева.

"Не мога да кажа, че поскъпването на самолетните билети в сектора дава решително отражение в момента. Ние следим този процес от гледна точка на резервациите за летния сезон и за идващите туристи в България. Към момента туроператорите не споделят, че има опасения от отказ от пътуване с оглед на поскъпване на туристическите пакети и това е обяснимо дотолкова, доколкото те са договорени, до голяма степен предплатени в предишни периоди. Надяваме се поскъпването на самолетното гориво да не стигне дотам, че да се наложи отражение върху цената на пакетните услуги, които включват и авиопревоз", обясни министърът на туризма.

"Европейците се ориентират към европейски дестинации. И в този смисъл България има възможност и е важно да я използваме. От гледна точка на летния туризъм, изходящите пътувания. Работим в тази посока. Засилваме рекламата на пазарите в Централна Европа. Смятаме, че това има потенциал, който си заслужава да разкрием в по-голяма степен. Грижим се и за основните ни пазари - британския, германския. Опитваме се да пренастроим за летния туризъм краткото време, което имаме да пренастроим рекламата си", каза тя.

"Към този момент туроператорите, които осъществяват входящ туризъм казаха, че резервациите се задържат на нивото на миналата година за този период, даже с малък ръст. Надяваме се да го запазим, даже да го увеличим. Изключително динамична е средата. България е сигурна дестинация, с добро съотношене качество - цена и с разнообразен туристически продукт", категорична бе Георгиева.

"Ние водим диалог с туристическия бранш. И то с всички сектори, включително с ресторантьорите. Разбираме техните аргументи. И смятам, че той трябва да се води спокойно, защото 9-те процента, които искат те, са възможност за това те да разполагат и по-добре да разпределят техните приходи. Всъщност това е мярка в подкрепа на бизнеса, не толкова в подкрепа на потребителя , но потребителят е зависим от това да има добър продукт, добро предлагане. Ние, като част от изпълнителната власт, трябва да разглеждаме въпроса балансирано, защото намаляването на данъка добавена стойност влияе върху бюджета. И е зависим от цялостната бюджетна рамка. Министерството на туризма е длъжно да напипва пулса на сектора, но темата ДДС деференцирана ставка, е отговорност на Народното събрание. Въпросът не е "За" и "Против", а за разумен баланс, в полза на цялото общество", посочи министърът на туризма.