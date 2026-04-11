Общински съветник от Разлог и член на СИК са задържани за купуване на гласове

Никой, който участва в подобни престъпления, не трябва да се чувства спокоен, заявява Кандев

Общински съветник от Разлог и член на секционна избирателна комисия са арестувани за купуване на гласове. Това съобщи във фейсбук и.д. главният секретар на МВР Георги Кандев. КАДЪР: Фейсбук/Георги Кандев

"В резултат на проведена полицейска операция срещу изборните престъпления, в село Баня е задържан общинският съветник от Разлог В. Д. Вторият задържан е А.Г. - член на секционна избирателна комисия в село Баня. Има и трето задържано лице - И. Б", посочва той. КАДЪР: Фейсбук/Георги Кандев

"При операцията са открити над 11 000 евро, укрити в таксиметров автомобил, използван за логистично обезпечаване на разпределението на средствата към крайни получатели.

В рамките на разследването пред съдия са разпитани трима свидетели, които са потвърдили, че са получили парични суми в размер на 50 евро, с цел упражняване на вот в полза на конкретна политическа сила. КАДЪР: Фейсбук/Георги Кандев

Полицейските действия са извършени на множество адреси в Разлог и в село Баня.

Заявявам категорично, че органите на МВР осъществяват непрекъснато наблюдение върху лица, замесени в купуване на гласове, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. КАДЪР: Фейсбук/Георги Кандев