Потушени са 82 пожара през изминалото денонощие, един е загинал

През изминалото денонощие противопожарните звена са потушили 82 пожара и са реагирали на 106 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Информацията е към 6 часа.

При пожарите е загинал един човек, друг е пострадал.

На 10 април в 00,14 ч в ОЦ при РДПБЗН – Пловдив е получено съобщение за взрив от газова бутилка в къща в град Съединение, област Пловдив.

При инцидента е пострадала 72-годишна жена, която е получила изгаряне. Причина за инцидента е техническа неизправност на газова бутилка.

На 10 април в 7,57 часа в ОЦ при РДПБЗН – Добрич е получен сигнал за пожар в къща в село Опанец, общ. Добричка. При произшествието е загинал 74-годишен трудноподвижен мъж. Причина за пожара е късо съединение в електрическата инсталация.

С преки материални щети са възникнали 20 пожара, от които 10 в жилищни сгради.

Без нанесени материални щети са възникнали 62 пожара.

Извършени са 19 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са пет.