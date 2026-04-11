Наказаха фен на "Ботев" Пд за скрито с маска лице на дербито, в това време той бил на вила

Забраната да посещава спортни мероприятия за 1 г. вече е отменена

Ученик от Пловдив, фен на местния "Ботев", получи забрана да посещава спортни мероприятия у нас и в чужбина в продължение на 1 г., защото бил заснет да крие лицето си с малка по време на дербито с "Локомотив" Пд на 1 ноември м. г. На този мач вратарят на жълто-черните Даниел Наумов беше ударен с бутилка по главата, което сложи край на срещата.

Страстите по време на пловдивското дерби са добре известни и от МВР снимат с дронове за нарушения. Така на трибуната за гостите бил заснет младеж, който поставя на главата си жълто-черна маска, което се счита за футболно хулиганство, защото това пречи на разпознаването. При преглеждането на кадрите в МВР решили, че момчето с маската е ученикът, и той бил санкциониран.

Обжалвал и обяснил, че въобще не е бил на мача, защото е бил извън града на вила. Тази версия е потвърдена от негови приятели и забраната вече е отменена от Административния съд в Пловдив.

Решението за това подлежи на обжалване пред ВАС.