Янкулов: За съжаление, очаква се политическо решение по казуса "Сарафов", не бива да е разменна монета

Към момента някак не ми се струва, че самият Борислав Сарафов и Прокурорската колегия имат намерение да мръднат от пътя. КС каза, че и.ф. главен прокурор не може да бъде неограничено във времето, не може да бъде повече от 6 месеца, а г-н Сарафов е на този пост вече 3 години. Това обясни по Нова тв правосъдният министър Андрей Янкулов.

По повод на образуваното тълкувателно дело във ВКС за това дали Сарафов има право да иска възобновяване на дела уточни, че очаква много бързо съдът да се произнесе.

"Предполагам, че ВКС няма да забави своето произнасяне, давайки си сметка колко важно е то", каза още министър Янкулов. И добави, че след като ВКС се произнесе относно едно правомощие, това означава, че и.ф. главен прокурор не може да прави нищо.

"За съжаление, това което наблюдаваме е, че се очаква политическо решение на казуса. Това може да го изведем и от поведението на самите политически сили, които очакват казусът да стане някаква разменна монета. Този казус трябва да се реши на правния терен, а не да е разменна монета. Виждаме обратното и това трябва да ни даде ясна индикация, че правната система не е независима", каза Андрей Янкулов.

По повод на изборът на нов състав на ВСС обясни, че процесът трябва не само да върви бързо, но и качествено. "Голямото мнозинство от 160 гласа за избор на членове е едно удачно решение, проблемът е, че не съществува отблокиращ механизъм. Примерно, докато не се избере, да има друг орган, например президентът, който да посочи, за да може този орган да заработи в нов състав", каза още министърът.

"Има абсолютно непрозрачност в действията на Борислав Сарафов. Той не се отчита. Последният парламент му създаде институционален комфорт. Той е безконтролен и безоттчетен", заяви Янкулов.

По повод на градската прокурорка Емилия Русинова коментира, че не видял да отрича близките си контакти с Петьо Петров, както и с неговия човек Кристиян Христов. "Не видях да отрича близките си контакти. Сезирал съм Прокуроската колегия, по закон топката е в тяхното поле. Няма значение какво очаквам, важно е какво трябва да се направи. Основната институция, която трябваше да се задейства по "Осемте джуджета" е прокуратурата", каза още министърът.

По повод военната прокурорка, препречила пътя на шофьор, каза, че в правосъдното министерство са изискани кадрите и също може да предприемат действия за искане на дисциплинарно производство.

"Виждаме доста често абдикация от страна на съдебната власт да се занимава с тези проблеми. Липсва ли адекватна реакция, ще упражня своето правомощие да поискам дисциплинарно производство", съобщи Янкулов.

По повод на новата процедура за номинации на български европейски прокирор каза, че "сега опитваме да стартираме една изцяло прозрачна прокуратура за избор на нашите кандидати, които да бъдат пратени на Комитета по подбора. Сега очаквам нова процедура по прозрачни правила", обясни министърът.