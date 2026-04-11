Издирват млад мъж с параноидна шизофрения в Девня

Издирват млад мъж в град Девня. Димитър Енев Димитров е на 29 години и страда от параноидна шизофрения, съобщават близките му. Вече над 48 часа те нямат връзка с него. Това пише Свилен Шитов в своя публикация във фейсбук.
Последно е забелязан в района на Девня. Възможно е да се движи пеша, да се укрива или да търси усамотени места, сочат близките му.
Сигнал може да бъде подаден на телефон 112 или на +359894614979
Ето какво гласи цялата публикация:
Уважаеми съграждани,
Млад мъж има нужда от нашата помощ! Близките на Димитър Енев Димитров (Митко Димитров) го издирват и молят за помощ и съдействие всички хора в района на Девня и околностите.
Издирваният е на 29 години и страда от параноидна шизофрения. В момента е в неизвестност и има реална опасност за неговото здраве и живот. Семейството му разчита на помощта на всеки един от нас!
Последно е забелязан в района на град Девня.
Хората с подобно състояние могат да се дезориентират, да се страхуват или да избягват контакт, особено ако не приемат медикаментите си. В такива случаи всяка минута е важна.
Моля всеки, който го е виждал или е забелязал човек със странно или объркано поведение в района, да сигнализира на телефон 112 или на +359894614979!
Възможно е Митко да се движи пеша, да се укрива или да търси усамотени места. Важно е да не се опитвате да го задържате насила! При възможност просто подайте сигнал и го следете от разстояние.
Нека помогнем! Колкото повече хора споделят информацията, толкова повече се увеличават шансовете да открием Митко!