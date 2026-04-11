ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Издирват млад мъж с параноидна шизофрения в Девня

29-годишният Димитър Димитров КАДЪР: Фейсбук/Свилен Шитов

Издирват млад мъж в град Девня. Димитър Енев Димитров е на 29 години и страда от параноидна шизофрения, съобщават близките му. Вече над 48 часа те нямат връзка с него. Това пише Свилен Шитов в своя публикация във фейсбук. 

Последно е забелязан в района на Девня. Възможно е да се движи пеша, да се укрива или да търси усамотени места, сочат близките му. 

Сигнал може да бъде подаден на телефон 112 или на +359894614979  

Ето какво гласи цялата публикация:

Уважаеми съграждани,

Млад мъж има нужда от нашата помощ! Близките на Димитър Енев Димитров (Митко Димитров) го издирват и молят за помощ и съдействие всички хора в района на Девня и околностите.

Издирваният е на 29 години и страда от параноидна шизофрения. В момента е в неизвестност и има реална опасност за неговото здраве и живот. Семейството му разчита на помощта на всеки един от нас!

Последно е забелязан в района на град Девня.

Хората с подобно състояние могат да се дезориентират, да се страхуват или да избягват контакт, особено ако не приемат медикаментите си. В такива случаи всяка минута е важна.

Моля всеки, който го е виждал или е забелязал човек със странно или объркано поведение в района, да сигнализира на телефон 112 или на +359894614979!

Възможно е Митко да се движи пеша, да се укрива или да търси усамотени места. Важно е да не се опитвате да го задържате насила! При възможност просто подайте сигнал и го следете от разстояние.

Нека помогнем! Колкото повече хора споделят информацията, толкова повече се увеличават шансовете да открием Митко!

Уважаеми съграждани, Млад мъж има нужда от нашата помощ! Близките на Димитър Енев Димитров (Митко Димитров) го издирват...

Публикувахте от Свилен Шитов в Петък, 10 април 2026 г.

29-годишният Димитър Димитров КАДЪР: Фейсбук/Свилен Шитов
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

