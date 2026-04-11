Категорична позиция против изграждането на ферма за аквакултури в близост до българското крайбрежие изразиха кандидатите за народни представители от ГЕРБ–СДС – Бургас по време на обществен дебат, посветен на бъдещето на Черноморието, опазването на морската екосистема и необходимия баланс между инвестиции и устойчиво развитие.

Темата предизвика сериозно обществено внимание след решение на МОСВ, с което се дава възможност за изграждане на стопанство за черноморска пъстърва без провеждане на процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Инвестиционното намерение предвижда съоръжението да бъде разположено върху площ от около 50 декара в непосредствена близост до курортни зони и едни от най-посещаваните плажове по Южното Черноморие.

В дискусията се включиха представители на рибарския сектор, туристическия бранш и местната власт, както и кандидатите за народни представители Жечо Станков, Андрей Рунчев, Галя Василева, Станислав Губеров, Желязко Желязков и Тодор Михалев. Участие взеха също кметът на Приморско Иван Гайков и заместник-кметът на Царево Денис Диханов. Сред присъстващите беше и председателят на парламентарната комисия по околна среда и води Младен Шишков.

От ГЕРБ–СДС подчертават, че подобни решения не следва да се вземат без широк обществен диалог и без гаранции за спокойствието на местните хора. Според тях липсата на прозрачност и на задълбочена оценка поражда сериозни съмнения относно въздействието на проекта.

Позицията на формацията е, че инвестиционни намерения от подобен мащаб могат да окажат негативно влияние върху поминъка на рибарите, да възпрепятстват развитието на пристанищната инфраструктура и да създадат риск за туристическия сектор.

„Не става дума за противопоставяне на аквакултурите като дейност, а за необходимост от ясни правила и съгласие между бизнеса, местната власт и обществото", подчертават от ГЕРБ–СДС.

От своя страна местната власт също изразява притеснения, че подобни съоръжения следва задължително да преминават през процедура по ОВОС и да бъдат ситуирани така, че да не застрашават развитието на туризма. Според експерти динамичните условия в Черно море допълнително поставят под въпрос устойчивостта на подобни инвестиции.

Община Приморско вече е предприела действия по обжалване на решението на МОСВ, като позицията ѝ получава подкрепа както от граждани, така и от представители на бизнеса и съседни общини.

От парламентарната комисия по околна среда и води също обръщат внимание, че законът изисква оценка на т.нар. кумулативен ефект – взаимодействието между подобни съоръжения, каквато в конкретния случай не е представена.

Кандидатите за народни представители от ГЕРБ–СДС заявяват готовност да продължат да отстояват тази позиция и в следващия парламент, с основен приоритет опазването на българското Черноморие и защитата на интересите на местните общности.